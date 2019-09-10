Н. Фёдоров: Совет Федерации уделяет особое внимание развитию межрегионального сотрудничества между Россией и Венгрией

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках рабочего визита делегации Совета Федерации в Будапешт состоялись встречи с Председателем Государственного Собрания Венгрии Л. Кёвером и заместителем Премьер-министра страны Ж. Шемьеном.

В Будапеште состоялась рабочая встреча делегации Совета Федерации, возглавляемой первым заместителем Председателя СФ, руководителем Группы по сотрудничеству Совета Федерации с Государственным Собранием Венгрии Николаем Фёдоровым ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики , с Председателем Государственного Собрания Венгрии Ласло Кёвером.

Николай Федоров и Игорь Каграманян

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Делегация Совета Федерации провела рабочую встречу с руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто

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Игорь Каграманян, Владимир Литюшкин и Валерий Марков

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Николай Федоров и Петер Сийярто

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Николай Федоров и Петер Сийярто

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Рабочий визит делегации Совета Федерации во главе с Н. Федоровым в Венгрию

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Рабочий визит делегации Совета Федерации во главе с Н. Федоровым в Венгрию

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Возложение венка к памятнику советским воинам-освободителям на Площади Свободы в Будапеште

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Возложение венка к памятнику советским воинам-освободителям на Площади Свободы в Будапеште

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Возложение венка к памятнику советским воинам-освободителям на Площади Свободы в Будапеште

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Встреча делегации Совета Федерации с Председателем Государственного Собрания Венгрии Ласло Кёвером

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Ласло Кевер

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Николай Федоров и Игорь Каграманян

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Николай Федоров

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Игорь Каграманян и Валерий Марков

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Встреча делегации Совета Федерации с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном в Венгрию

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Встреча делегации Совета Федерации с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном

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Встреча делегации Совета Федерации с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном

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Встреча делегации Совета Федерации с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном

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Николай Федоров и Жолт Шемьен

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Рабочий визит делегации Совета Федерации во главе с Н. Федоровым в Венгрию

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Спикер венгерского парламента выразил главе российской делегации признательность за активную деятельность по укреплению двусторонних связей, подчеркнув, что отношения с Россией важны для Венгрии.

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В свою очередь Николай Фёдоров передал Ласло Кёверу теплые пожелания от имени Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга Руководитель Группы по сотрудничеству СФ с Государственным Собранием Венгрии позитивно оценил результаты взаимодействия двух стран в различных сферах, отметив необходимость дополнительных импульсов, в том числе по межпарламентской линии, чтобы насытить новыми плодотворными проектами российско-венгерское сотрудничество, поднять его на качественно иной уровень. При этом важно сделать акцент на межрегиональных контактах, считает сенатор.

Необходимы дополнительные импульсы, в том числе по межпарламентской линии, чтобы насытить новыми плодотворными проектами российско-венгерское сотрудничество

Парламентарии подчеркнули, что для увеличения показателя товарооборота между Венгрией и Россией до 10 млрд долларов США нужно найти новые конкурентоспособные отрасли.

Участники встречи также обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия двух стран в сфере культуры, науки, в сохранении памяти о событиях истории и в защите прав национальных меньшинств. При этом Николай Фёдоров назвал стратегически важными для России и Венгрии вопросы подготовки квалифицированных кадров и молодежного обмена.

Первый вице-спикер СФ высказал слова признательности венгерской стороне за деятельный вклад в восстановление и строительство православных храмов в Венгрии. «Это, безусловно, важные шаги в укреплении добрых отношений между нашими странами и народами», — отметил глава делегации Совета Федерации.

Перспективные направления сотрудничества двух стран также были обсуждены в ходе встречи делегации Совета Федерации с заместителем Премьер-министра Венгрии Жолтом Шемьеном. Николай Фёдоров высоко оценил позицию венгерского руководства, последовательно отстаивающего национальные интересы, в том числе в выстраивании отношений с Россией.

Первый вице-спикер СФ подчеркнул, что Совет Федерации как палата регионов уделяет особое внимание развитию взаимовыгодного сотрудничества между областями Венгрии и субъектами Российской Федерации.

Стороны отметили общность позиций по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, и выразили взаимный интерес в обмене опытом в этой сфере.

«Для динамичного развития сотрудничества особенно важны личные контакты представителей двух стран», — подчеркнул Николай Фёдоров и высказал надежду на дальнейшее продолжение плодотворного российско-венгерского взаимодействия.

Делегация Совета Федерации также посетила один из старейших православных храмов на венгерской земле, который носит имя святителя Николая Чудотворца. Церковь, построенная в конце XVIII столетия, распоряжением Правительства Венгрии передана Будапештской и Венгерской епархии Русской Православной Церкви, выделена государственная субсидия для возрождения храма.

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