Сегодня в «Эфире» о защите резидентов ТОСЭР и оформлении полномочий прокуроров в судах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
В полдень о практике защиты прав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития расскажем в рамках рубрики «Бизнес вправе».
О том, как складывается правовое сотрудничество российской и китайской прокуратур, в рубрике «Открытый форум».
В рубрике «Криминальный тренд» речь пойдет об изменениях в законодательстве о таможенных сборах.
Открытие Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой казачьего кадетского корпуса им. сотника М.Я. Чайки в станице Бриньковской Краснодарского края осветим в рубрике «Дело жизни».
Программа «Эфир» на вторник 10 сентября 2019 года:
Субъект права. Люди дела. Брянский природоохранный прокурор Максим Зубко.
В процессе. Приговор бутлегерам. В Ульяновске осуждены организаторы подпольного производства спиртного
Логика закона. Оформление полномочий прокурора в судах.
Бизнес вправе. Защита резидентов ТОСЭР.
Криминальный тренд. Заплати и жди спокойно: изменения в законодательстве о таможенных сборах
Особые полномочия. Прокурор с Рублевки
Дело жизни. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка открыл казачий кадетский корпус им. сотника М.Я. Чайки в станице Бриньковской Краснодарского края.
Открытый форум. V Восточный экономический форум. Китайский опыт защиты бизнеса.
В процессе. Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками.
Логика закона. Письма о помощи.
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