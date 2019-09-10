Сегодня в «Эфире» о защите резидентов ТОСЭР и оформлении полномочий прокуроров в судах

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень о практике защиты прав резидентов территорий опережающего социально-экономического развития расскажем в рамках рубрики «Бизнес вправе».

О том, как складывается правовое сотрудничество российской и китайской прокуратур, в рубрике «Открытый форум».

В рубрике «Криминальный тренд» речь пойдет об изменениях в законодательстве о таможенных сборах.

Открытие Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой казачьего кадетского корпуса им. сотника М.Я. Чайки в станице Бриньковской Краснодарского края осветим в рубрике «Дело жизни».

Программа «Эфир» на вторник 10 сентября 2019 года:

Субъект права. Люди дела. Брянский природоохранный прокурор Максим Зубко.

В процессе. Приговор бутлегерам. В Ульяновске осуждены организаторы подпольного производства спиртного

Логика закона. Оформление полномочий прокурора в судах.

Бизнес вправе. Защита резидентов ТОСЭР.

Криминальный тренд. Заплати и жди спокойно: изменения в законодательстве о таможенных сборах

Особые полномочия. Прокурор с Рублевки

Дело жизни. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка открыл казачий кадетский корпус им. сотника М.Я. Чайки в станице Бриньковской Краснодарского края.

Открытый форум. V Восточный экономический форум. Китайский опыт защиты бизнеса.

В процессе. Нюрнберг. Кровавые деньги. Суд над промышленниками.

Логика закона. Письма о помощи.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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