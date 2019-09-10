Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-15#Космодромы10.09.2019 14:00

Экипажи «Союз МС-15» прибыли на Байконур

Утром 10 сентября 2019 года в Центре подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина (ЦПК) состоялись торжественные проводы основного и дублирующего экипажей Международной космической станции (МКС) экспедиций МКС-61/62/ЭП-19, убывающих на космодром Байконур. Среди провожающих были руководство и сотрудники Госкорпорации «Роскосмос», ЦПК, космических агентств, а также семьи и друзья космонавтов и астронавтов.

Спустя несколько часов основной экипаж в составе космонавта Олега Скрипочки, астронавта Джессики Меир, участника космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури, а также их дублеры: Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Султан Аль Неяди прибыли на Байконур для завершения предстартовой подготовки.

Командиры экипажей доложили членам Технического руководства и Государственной комиссии о готовности к тренировкам, после чего направились в Испытательный учебно-тренировочный комплекс ЦПК. В течение двух недель им предстоит пройти комплекс тренировок, занятий и инструктажей, а также медицинские обследования.

В среду, 11 сентября, основной и дублирующий экипажи проведут первую «примерку» (тренировку) в пилотируемом корабле «Союз МС-15». Им будет необходимо отработать механизм действий на местах, ознакомиться с бортовой документацией и выполнить ряд тестов бортовых систем.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» запланирован на 25 сентября 2019 года с космодрома Байконур.

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