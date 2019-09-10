Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#Спектр-РГ10.09.2019 16:47

eROSITA получил изображение участка внегалактического неба

Одним из семи модулей телескопа eROSITA (MPE, Германия), установленного на орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в Госкорпорацию «Роскосмос»), получено первое научное изображение небольшого участка внегалактического неба.

На рисунке показаны результаты наблюдений участка внегалактического неба 2×2 градуса, проводившиеся 26 и 27 августа 2019 года. Центральный участок этого поля размером ~ 1×1 градус известен астрофизикам как UDS (Ultra Deep Survey, т.е. зона Сверхглубокого Обзора). Изображение получено в результате комбинирования нескольких точечных наблюдений и наблюдений в режиме сканирования. Эффективная экспозиция в центре поля эквивалентна приблизительно 6 000 секундам (примерно два часа) наблюдений всеми семью модулями телескопа eROSITA.

Полученное изображение содержит сотни рентгеновских источников. Большинство видимых на изображении объектов представляют собой квазары (сверхмассивные черные дыры, излучающие за счет выделения гравитационной энергии веществом, падающим в черную дыру). Эти квазары настолько ярки в рентгеновских лучах, что видны даже на космологических расстояниях. Часть объектов отождествляется с активными ядрами не слишком далеких галактик и даже со звездами с очень яркими рентгеновскими коронами в нашей Галактике. Яркое диффузное пятно в верхнем правом углу, представляет собой массивное скопление галактик (известное как ACO 329) на красном смещении z = 0.139. Скопления галактик представляют собой одни из самых массивных объектов Вселенной. Около 85% их массы составляет «темное вещество» неизвестной природы и лишь около 15% вносит привычное «барионное» вещество, сосредоточенное в звездах тысяч галактик скопления (свет которых мы видим в оптических лучах) и разреженном горячем межгалактическом газе с температурой в десятки миллионов градусов, излучающем в рентгеновских лучах. Именно эти рентгеновские лучи видит eROSITA.

Полученное изображение вселяет надежду, что телескопу eROSITA на борту обсерватории «Спектр-РГ» будут доступны миллионы рентгеновских источников на всем небе, когда все 7 модулей этого телескопа войдут в строй после прохождения необходимой стадии настроек, калибровок и юстировок.а

Второй телескоп, установленный на аппарате «Спектр-РГ», ART-XC (ИКИ РАН, Россия) уже несколько недель проводит наблюдения области центра галактики. Первые изображения, полученные телескопами АRТ-XC и eROSITA еще предстоит досконально исследовать, однако предварительные результаты уже демонстрируют потенциал на открытие миллионов новых рентгеновских источников в ходе обзора всего неба. Несмотря на то, что обсерватория «Спектр-РГ» пока еще не работает на полную мощность, совместная эффективная работа инженеров и учёных России и Германии вселяет уверенность в реальность построения подробнейших рентгеновских карт Вселенной.

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Космический аппарат «Спектр-РГ» создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской Академии наук. Обсерватория оснащена двумя уникальными рентгеновскими зеркальными телескопами: ART-XC (ИКИ РАН, Россия) и eROSITA (MPE, Германия) работающими по принципу рентгеновской оптики косого падения. Телескопы установлены на космической платформе «Навигатор» (АО «НПО Лавочкина», Россия), адаптированной под задачи проекта.

Научный руководитель миссии: академик Рашид Алиевич Сюняев; научный руководитель по телескопу ART-XC (Россия): доктор физ.-мат. наук Михаил Павлинский; научный руководитель по телескопу eROSITA (Германия): доктор Петер Предель.

Основная цель миссии — построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью. Ожидается, что в ходе обзора неба «Спектр-РГ» обнаружит около 3 миллионов аккрецирующих сверхмассивных черных дыр, 100 000 скоплений галактик, сотни тысяч звезд с активными коронами и аккрецирующих белых карликов, десятки тысяч звездообразующих галактик и многие другие объекты, в том числе неизвестной природы. Эти данные исключительно важны для понимания того, как распределена материя во Вселенной, какую роль в её развитии играла темная энергия и как в ней появлялись и росли сверхмассивные чёрные дыры.

Одновременные наблюдения телескопами eROSITA и АRТ-XC позволят получить спектры ярких источников в широком энергетическом диапазоне, что позволит быстро классифицировать такие источники. Успех миссии зависит как от чувствительности телескопов, так и от способности обсерватории проводить наблюдения непрерывно в течение 4 лет по 24 часа в сутки, а наземных приемных пунктов принимать информацию с телескопов.

Запуск обсерватории «Спектр-РГ» состоялся 13 июля 2019 года с космодрома Байконур. В настоящее время космический аппарат осуществляет перелёт в точку Лагранжа L2 Системы «Земля — Солнце». Выход на рабочую орбиту вокруг точки L2 запланирован на конец октября 2019 года. Планируется, что обсерватория будет проводить наблюдения в течение шести с половиной лет, оставаясь на протяженной орбите вокруг точки L2. В течение первых четырех лет она будет сканировать небо так же, как и ее предшественники — обсерватории ROSAT, WMAP, PLANCK и GAIA.

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