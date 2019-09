Premier: Od 2020 r. płaca minimalna wyniesie 2600 zł

Source: President of Poland in Polish

Zobacz film Premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie Maspex »

Premier mówił też o ulgach dla małych firm, m.in. o propozycji ustalenia wysokości składki na ubezpieczenie społeczne najmniejszych przedsiębiorców w oparciu o dochód, a nie przychód. Ok. 1 mld zł, które dzisiaj wpływają do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zostanie przeznaczone na zmniejszenie stawek ZUS-owskich proporcjonalne do dochodów, do pewnego poziomu – podkreślił. To rozwiązanie powiąże wysokość ponoszonych obciążeń z rzeczywistymi możliwościami finansowymi przedsiębiorcy.

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że rząd zamierza także podnieść do 2 mln euro limit obrotów uprawniających do podatku ryczałtowego.

Premier podkreślił, że rząd prowadzi działania, które mają na celu m.in. skierować Polskę w kierunku większej innowacyjności oraz zmniejszyć biurokrację i uprościć współpracę na linii urząd skarbowy – przedsiębiorstwo.

