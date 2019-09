Rekrutacja na stanowisko tymczasowe w Konsulacie

Obywatelstwo polskie; Wykształcenie wyższe kierunkowe: prawo, administracja lun nauki społeczne Znajomość języka polskiego i angielskiego przynajmniej na poziomie C1 (biegłość językowa); Poświadczenie bezpieczeństwa upoważaniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub w przypadku jego braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu; Biegła obsługa komputera; Dobra organizacja czasu pracy; Umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej/urzędowej w języku polskim i angielskim; Systematyczność, dokładność oraz umiejętność pracy w zespole; Dojrzałość oraz wysoka kultura osobista.

Source: Ministry of Foreign Affairs of Poland in Polish