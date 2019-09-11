Андрей Черезов провел заседание по подготовке к ОЗП в Северо-Западном Федеральном округе

Source: Russia Ministry of Energy

Петрозаводск, 11 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов провел заседание Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ Северо-Западного федерального округа к прохождению отопительного сезона 2019-2020 годов.

В ходе своего выступления Андрей Черезов напомнил, что в предстоящий ОЗП прогнозируется рост потребления электроэнергии на 2,6% при выработке на уровне прошлого года.

«Что касается общих показателей аварийности, то следует отметить, что снижение по генерирующим компаниям за 8 месяцев 2019 года составило 13% по отношению к аналогичному периоду прошлого года», – сказал заместитель Министра.

Он добавил, что в рамах мероприятий по снижению аварийности в Северо-Западном федеральном округе проведены учения с привлечением персонала и техники компании «Россети».

По словам Андрея Черезова, компаниям, работающим в Северо-Западном федеральном округе необходимо взять на контроль исполнение плановых показателей инвестиционных программ. В особенности по проектам технического перевооружения, реконструкции и модернизации.

«Несмотря на то, что по 1 полугодию 2019 года компаниями в целом выполнены плановые показатели реализации утвержденных инвестиционных программ, по ряду проектов зафиксировано выполнение плана лишь на 40%. Это касается как финансирования, так и освоения капитальных вложений, а также ввода мощностей в эксплуатацию», – добавил заместитель Министра.

Андрей Черезов отметил, что в округе отсутствуют проблемы по вопросу топливообеспечения.

«По объектам электроэнергетики, нормирование которых осуществляется Минэнерго России, запасы угля составляют 265 тыс. тонн – 145,5 %. По мазуту запасы превышают 240 тыс. тонн, что составляет 133% от необходимого объема. Дизельного топлива запасли более 43 тыс. тонн (103%). Таким образом, на сегодняшний день все электростанции, имеющие утвержденные нормативы запасов топлива выполняют расчетные показатели», – отметил заместитель Министра.

Отдельно в своем докладе Андрей Черезов остановился на ситуации с энергоообъектами в Воркуте.

«В Республике Коми идет реализация двух крупных и важных для электроэнергетики проектов: реконструкция Воркутинской ЦВК с переводом ее на сжигание природного газа, срок завершения работ – к предстоящему отопительному сезону, а также реконструкция Воркутинской ТЭЦ-2 с переводом на сжигание природного газа, которая должна завершиться к 2020 году», – добавил заместитель Министра.

Андрей Черезов напомнил, что в Калининградской области были введены Маяковская , Талаховская и Прегольская ТЭС. С вводом в эксплуатацию трёх газовых электростанций энергосистема Калининградской области стала независимой от экспортно-импортных поставок электроэнергии, увеличила свою манёвренность и надёжность.

«В период с 22 по 25 мая 2019 года успешно проведены испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме. В ходе испытаний не выявлено недостатков в работе генерирующего, электросетевого оборудования и комплексов противоаварийной автоматики», – сказал Заместитель Министра.

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