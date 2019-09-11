В Алтайском крае по иску прокурора пенсионерам выплачена денежная сумма за изъятое аварийное жилое помещение

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Барнаула Алтайского края провела проверку по обращению семьи пенсионеров о нарушении их жилищных прав.

Установлено, что супруги проживали в г. Барнауле в жилом помещении по адресу ул. Южные мастерские № 8, которое в 2015 году было признано аварийным и подлежащим сносу в связи с опасностью дальнейшего проживания.

Вместе с тем комитетом жилищно-коммунального хозяйства г. Барнаула в нарушение действующего жилищного законодательства собственникам аварийного дома было отказано в выплате выкупной стоимости (возмещения) за жилое помещение, которое оценивалось более 1 млн. рублей. Также пенсионерам отказано в заключении соглашения о предоставлении другого жилого помещения с зачетом выкупной цены.

В целях восстановления жилищных прав граждан прокурором г. Барнаула в Центральный районный суд города направлено исковое заявление с требованием к комитету ЖКХ города выплатить возмещение за изымаемое жилое помещение.

Исковые требования прокурора удовлетворены, решением суда с ответчика взыскана сумма более 1 млн. рублей. В настоящее время выкупная стоимость за жилье истцам полностью выплачена.

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