В Коми вынесен приговор по уголовному делу о незаконном сбыте наркотических средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Сегодня Верховный суд Республики Коми вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Установлено, что в феврале 2018 года 26-летний мужчина по указанию распространяющего наркотики оператора интернет-магазина, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, расфасовал по небольшим дозам около 3 килограммов синтетических наркотиков.

Помощь в этом ему оказывал 21-летний родственник. После расфасовки старший из сообщников спрятал наркотики в тайнике легкового автомобиля, на котором прибыл в Республику Коми, где неподалеку от деревни Чукаиб Сысольского района разместил наркотики в тайниках-закладках.

В марте 2018 года оба злоумышленника вновь отправились за крупной партией наркотиков, где были задержаны сотрудниками ФСБ России. Из оборудованного в автомобиле тайника оперативники извлекли 4,7 килограммов гашиша и более 1,5 килограммов синтетических наркотиков.

Суд согласился с мнением государственного обвинителя о виновности мужчин и назначил им наказания в виде 14 и 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 600 и 400 тысяч рублей.

Отбывать наказание в виде лишения свободы обоим предстоит в исправительных колониях строгого режима.

Уголовное дело расследовано Главным следственным управлением ФСБ России, обвинительное заключение утверждено заместителем Генерального прокурора Российской Федерации.

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