Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил с жителями социально значимые вопросы.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области Сергей Мамедов МамедовСергей Валерьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Самарской области в рамках работы в регионе провел прием граждан.

Одна из посетительниц просила разъяснить процедуру получения российского гражданства.

Сергей Мамедов провел прием граждан

Жители обратились к сенатору с просьбой о содействии в признании дома аварийным. По их словам, жилищная инспекция вынесла заключение, теперь необходимо, чтобы комиссия выдала соответствующий документ.

По этому вопросу Сергей Мамедов направит запрос главе Самары Елене Лапушкиной.

Сенатор взял под контроль решение поднятых в ходе приема проблем.

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