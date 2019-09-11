Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в рабочей встрече главы региона с представителями общественной организации.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в рабочей встрече главы региона с представителями общественной организации.

Основной целью встречи стала передача руководителю исполнительной власти Мурманской области общественных предложений, собранных активистами.

Большая часть общественных предложений связана с текущими вопросами системы здравоохранения

Татьяна Кусайко отметила, что в списке, подготовленном общественниками, было более двух десятков предложений, касающихся самых разных сторон жизни Заполярья.

«Большая часть связана с текущими вопросами системы здравоохранения. Речь идет, в частности, о необходимости создания ФАПов в ряде отдаленных поселений, о строительстве нового корпуса областного онкодиспансера, о лекарственном обеспечении», — сообщила сенатор.

В ходе встречи были отмечены положительные примеры реализации властью общественных инициатив.

Татьяна Кусайко рассказала о реконструкции мостков и автомобильной дороги к воинскому захоронению на рубеже реки Верман, осуществленной после обращения активистов к губернатору Мурманской области Андрею Чибису. ЧибисАндрей ВладимировичВременно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области

«В районе старой алакурттинской дороги находятся многочисленные воинские захоронения воинов Великой Отечественной войны, которые, несмотря на достаточно тяжелую инфраструктуру, все равно посещают потомки павших бойцов, но делать это приходилось с риском для здоровья», — пояснила сенатор.

После поручений главы области муниципальным властям и региональному министерству транспорта на сегодняшний день мостки к захоронению отремонтированы и проработаны варианты приведения в порядок аварийной дороги.

«Дети, внуки, правнуки воинов, все граждане должны иметь возможность отдать дань памяти погибшим за нашу Родину», — подчеркнула Татьяна Кусайко.

Участники мероприятия отметили важную роль общественников в обширной работе по всестороннему повышению качества жизни людей.

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