Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное11.09.2019 15:45

Завершился заочный этап отбора участников в Совет молодых ученых и специалистов

В Госкорпорации «Роскосмос» завершился заочный этап отбора участников в Совет молодых ученых и специалистов при генеральном директоре Госкорпорации. На конкурс было подано более 100 заявок от молодых сотрудников организаций ракетно-космической отрасли. Конкурсной комиссией отобрано 60 талантливых молодых ученых и специалистов из организаций ракетно-космической промышленности для прохождения очного этапа отбора в Совет.

Основным полем деятельности Совета станет активное участие в развитии Госкорпорации «Роскосмос», реализации ключевых направлений деятельности Госкорпорации посредством обсуждения и постановки перспективных задач и проектов в космической сфере.

Также в числе задач коллегиального органа — разработка предложений по стимулированию молодых ученых и специалистов, созданию условий для их профессионального роста, укреплению и развитию внутриотраслевых и международных связей молодых ученых и специалистов, популяризации научно-технического творчества среди детей и молодежи.

Вместе с тем, для повышения эффективности организационных изменений, развития корпоративной культуры и внутрикорпоративных коммуникаций планируется создание молодежного сегмента отраслевого кадрового резерва — корпоративного молодежного клуба «Команда Роскосмоса». Эта инициатива поможет сформировать новую коммуникационную площадку молодых лидеров ракетно-космической отрасли.

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