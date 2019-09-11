И. Фомин: Одним из основных трендов в сфере туризма на ближайшие годы станет цифровизация отрасли

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в работе Международного форума-выставки по туризму «Отдых-2019».

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин ФоминИгорь Вадимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ленинградской области принял участие в церемонии открытия 25 Международного форума-выставки по туризму «Отдых-2019». Мероприятие состоялось в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр».

«Меня как представителя палаты регионов радует тот факт, что практически все субъекты Российской Федерации участвуют в выставке», — отметил сенатор в своем выступлении.

Планируемое широкое внедрение электронных виз в ближайшие годы — элемент цифровизации и настоящий прорыв для туристической отрасли нашей страны

Парламентарий подчеркнул, что «Отдых» — один из крупнейших в России международных форумов с обширной деловой программой. В этом году на экспозиции представлены около 800 компаний из 40 стран мира.

В рамках работы форума Игорь Фомин принял участие в пленарном заседании на тему «Новый взгляд на туристическую индустрию». «Одним из основных трендов в сфере туризма на ближайшие 10 лет станет цифровизация отрасли. Планируемое широкое внедрение электронных виз в ближайшие годы — элемент такой цифровизации и настоящий прорыв для туристической отрасли нашей страны», — считает сенатор.

Форум-выставка проходит при поддержке Федерального агентства по туризму, ведущих отраслевых ассоциаций, а также Торгово-промышленной палаты РФ.

В церемонии открытия также приняли участие статс-секретарь — заместитель Министра культуры РФ Алла Манилова, президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.

MIL OSI