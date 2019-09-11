Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное11.09.2019 17:20

Космонавт Олег Артемьев избран депутатом Мосгордумы

Герой России, космонавт-испытатель отряда ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина», 118-й космонавт России и 534-й космонавт мира Олег Артемьев в единый день голосования, 8 сентября, избран депутатом Московской городской Думы VII созыва.

Олег Артемьев принял участие в выборах как независимый кандидат и самовыдвиженец от 29 избирательного округа Москвы. За него проголосовали жители микрорайонов Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное и части микрорайона Царицыно. По результатам прошедшего голосования Олег Артемьев набрал 43,3 % их голосов.

Олег Германович Артемьев родился 28 декабря 1970 годв в Риге, Латвийская ССР, СССР (ныне Латвийская Республика). В 1998 году окончил МГТУ им. Н. Э. Баумана по специальности «Техника и физика низких температур», по окончании обучения присвоена специальность «инженер-механик», параллельно с учёбой работал водителем АТХ МГТУ им. Н.Э. Баумана.

С 1999 года, после окончания университета, работал в РКК «Энергия» в должности инженера-испытателя 293-го отдела (внекорабельная деятельность), занимался разработкой бортовой документации и экспериментальной отработкой методик и оборудования внекорабельной деятельности (ВКД) в гидроневесомости. Принимал участие в подготовке служебного модуля «Звезда» к старту в части ВКД и ТОР (техническое обслуживание и ремонт); принимал участие в подготовке к ВКД экипажей МКС; сопровождал выходы на МКС в ЦУПе.

В 2009 году с отличием окончил Российскую академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «Управление персоналом». Ведёт научную деятельность, имеет опубликованные научные статьи. Участник российских и международных конференций.

Совершил два космических полёта: первый на транспортном пилотируемом корабле «Союз ТМА-12М» в марте-сентябре 2014 года к Международной космической станции, второй — на ТПК «Союз МС-08» в марте-октябре 2018 года. Участник основных космических экспедиций МКС-39/МКС-40, МКС-55/МКС-56. Общая продолжительность полётов составила 365 суток 23 часа 5 минут. Совершил три выхода в открытый космос, общая продолжительность работ в открытом космосе составила 20 часов 20 минут.

Госкорпорация «Роскосмос» поздравляет Олега Германовича Артемьева с победой в выборах в Московскую городскую думу и желает ему успешного выполнения возложенной на него новой миссии в служении жителям Москвы”

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