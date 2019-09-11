К. Косачев: Парламентарии России и Молдовы активно работают над восстановлением двусторонних контактов

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по международным делам провел встречу с главой МИД Молдавии.

Состоялась встреча председателя Комитета СФ по международным делам Константина Косачева КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл с Министром иностранных дел Республики Молдова Николаем Попеску. Это первый визит в Москву нового главы внешнеполитического ведомства Республики Молдова после формирования коалиционного правительства в этой стране. Во встрече принял участие первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров. ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области

Встреча Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Молдова Н. Попеску

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Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Молдова Н. Попеску

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Владимир Джабаров

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Встреча Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Молдова Н. Попеску

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Владимир Джабаров и Константин Косачев

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Встреча Константина Косачева с Министром иностранных дел Республики Молдова Н. Попеску

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«Внимательно следим за событиями в Молдове и рады, что во внутриполитической жизни страны достигнут консенсус. Настало время для нормализации российско-молдавских отношений и парламентарии двух стран активно работают над восстановлением двусторонних контактов», — сказал Константин Косачев.

Настало время для нормализации российско-молдавских отношений и парламентарии двух стран активно работают над восстановлением двусторонних контактов

«Стремимся сохранять с Молдовой близкие добрососедские отношения, готовы продолжать работу на парламентском уровне», — добавил сенатор.

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По словам Николая Попеску, в Молдове заинтересованы в нормализации отношений с Россией и приданию импульса разноплановому российско-молдавскому сотрудничеству.

В ходе беседы Константин Косачев и Николай Попеску обменялись мнениями по вопросам российско-молдавских отношений, региональной стабильности и безопасности.

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