Л. Талабаева: В Приморском крае успешно реализуются программы по охране материнства и детства

Source: Russia – Council of the Federation

В рамках работы в регионе сенатор встретилась с коллективом Приморского перинатального центра.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в ходе поездки в регион посетила Приморский перинатальный центр. Она поздравила коллектив медицинского учреждения с пятилетним юбилеем и поблагодарила врачей за их высокопрофессиональную работу.

Людмила Талабаева посетила Приморский перинатальный центр

«Приятно видеть, что все благородные традиции сохраняются и преумножаются благодаря вашему самоотверженному труду. Проявляя терпение и чуткость, отдавая знания и частичку души, вы помогаете сохранить здоровье маленьким пациентам и их матерям», — отметила сенатор.

Уникальное медоборудование и квалифицированный персонал позволили заведению занять ведущие позиции в сфере родовспоможения на краевом уровне

Приморский краевой перинатальный центр был создан в 2014 г. по инициативе Президента Российской Федерации. Уникальное медоборудование и квалифицированный персонал позволили заведению занять ведущие позиции в сфере родовспоможения на краевом уровне, а региону снизить младенческую смертность в три раза, сказала парламентарий.

Людмила Талабаева сообщила, что на территории Приморья реализуются программы по охране материнства и детства. Их успешное осуществление будет способствовать достижению целей, поставленных национальным проектом «Демография».

В ходе встречи сенатор вручила медицинским работникам благодарственные письма и подарки. Главному врачу медучреждения Татьяне Курлеевой, внесшей значительный вклад в создание первого в Приморье перинатального центра, вручена Благодарность Председателя Совета Федерации.

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