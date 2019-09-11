Минэнерго России провело анкетирование отраслевого и научного сообщества для актуализации Энергетической стратегии РФ на период до 2035 года

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 11 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын провел первое заседание подгруппы по энергосбережению и повышению энергоэффективности в отраслях ТЭК и развитию газомоторного топлива в России. Подгруппа создана в рамках рабочей группы по актуализации Энергостратегии на 2035 год при Министре энергетики Российской Федерации Александре Новаке.

Антон Инюцын отметил, что в целях актуализации стратегических задач и индикаторов Энергостратегии Минэнерго России провело анкетирование отраслевого и научного сообщества.

«Стратегическая задача должна носить долгосрочный характер, иметь показатель – индикатор, характеризующий и позволяющий оценить ход решения задачи, а результат ее решения должен очевидным образом сказываться на сфере конечного потребления продукции и услуг организаций ТЭК, – пояснил он.

Замминистра добавил, что во главу угла Стратегии при постановке задач ставится приоритет внутреннего и внешнего спроса, эффективности и качества удовлетворения потребителей перед техническими и производственными планами и показателями развития ТЭК.

«Должна быть обеспечена четкая взаимосвязь между стратегическими задачами, индикаторами, характеризующими их решение, и ключевыми мерами. Меры по реализации стратегических задач должны носить конкретный характер, в том числе в части исполнителей, сроков и ожидаемых результатов, их обеспеченность ресурсами», – подчеркнул Антон Инюцын.

По итогам заседания компаниями будет представлен ряд предложений по доработке показателей и мер по реализации задач в рамках Энергостратегии на 2035 год.

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