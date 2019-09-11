Наблюдатели от СФ не выявили на выборах Президента Абхазии нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Совета Федерации приняла участие в международном наблюдении за ходом проведения второго тура выборов Президента Республики Абхазия.

Делегация Совета Федерации приняла участие в международном наблюдении за ходом проведения второго тура выборов Президента Республики Абхазия 8 сентября 2019 года.

Делегация Совета Федерации приняла участие в международном наблюдении за ходом проведения второго тура выборов Президента Республики Абхазия

В составе делегации — заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Фарит Мухаметшин МухаметшинФарит Мубаракшевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Самарской области (руководитель делегации) и член Комитета СФ по международным делам Алексей Кондратьев. КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области

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«Наблюдатели от Совета Федерации не выявили на выборах Президента Абхазии нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования», — отметил Фарит Мухаметшин.

Второй тур голосования на выборах Президента Абхазии прошел спокойно и в доброжелательной обстановке

«Второй тур голосования на выборах Президента Абхазии прошел спокойно и в доброжелательной обстановке», — заявил Алексей Кондратьев. Он отметил, что Россия поддерживает Республику и ее жителей.

Делегация Совета Федерации приняла участие в международном наблюдении за ходом проведения второго тура выборов Президента Республики Абхазия

За ходом голосования следили двенадцать наблюдателей от Совета Федерации, Государственной Думы, Южной Осетии, ДНР и ЛНР.

За пост главы Республики боролись действующий Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба и лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния. По итогам второго тура они набрали 47,38% и 46,19% голосов избирателей соответственно. Явка на выборах составила 65,98% зарегистрированных избирателей.

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