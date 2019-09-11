Обращение к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Уважаемый господин Генеральный секретарь! Уважаемые делегаты Генеральной Ассамблеи! Дамы и господа!

Приветствую вас и прежде всего хочу пожелать успехов в вашей важной работе, востребованной миллионами людей планеты. Способствуя развитию туризма, вы помогаете укреплять гуманитарные и экономические связи между государствами, открывать новые возможности для общения и дружбы между гражданами разных стран.

Сессия Генеральной Ассамблеи впервые проходит в России. И символично, что местом её проведения стал Санкт-Петербург – город, в который стремятся приехать люди со всего света.

Он, как и вся наша страна, всегда широко и радушно принимает гостей, по праву принадлежит к самым красивым и гостеприимным туристическим столицам мира. Здесь исторически переплелись многие культуры и эпохи, жанры и направления искусства.

Россия обладает огромным туристическим потенциалом. Хорошо известны природная красота наших регионов, их культурное многообразие. Для нас важно многократно усилить социально-экономическую отдачу от туризма. Это и налоговые поступления, и новые рабочие места, развитие образования и предпринимательства, решение экологических, инфраструктурных вопросов.

Нашу страну только за последние пять лет посетили более 125 миллионов иностранных туристов. Это результат нашей последовательной работы по развитию туриндустрии.

И конечно, важную роль здесь сыграли крупнейшие международные мероприятия: зимние Олимпийские игры, чемпионат мира по футболу, Фестиваль молодёжи и студентов, студенческие универсиады.

Вы знаете, что все они прошли на самом высоком уровне, оставили у наших гостей прекрасные впечатления о России как об открытой, приветливой, дружелюбной, современной и комфортной стране.

Мы будем ещё более эффективно оказывать этой отрасли государственную поддержку, укреплять конкурентоспособность туристического рынка, внедрять самые передовые сервисы, созвучные прорывной технологической «цифровой» эпохе.

Так, в России в числе первых активно внедряются электронные визы, оформить которые можно дистанционно, быстро и без лишних формальностей.

Мы открыты для обмена интересными идеями и предложениями, готовы и стремимся к взаимовыгодному сотрудничеству. Вы это обязательно почувствуете здесь, на Ассамблее, в процессе обстоятельного диалога, где делегаты, эксперты и специалисты поделятся своим видением перспектив российской и глобальной туристической отрасли.

Рассчитываем, что вы поддержите заявку России на проведение Всемирного дня туризма в 2022 году, а также открытие у нас Международного центра туризма под эгидой Всемирной туристской организации.

Желаю вам плодотворной работы и всего самого доброго!

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