О. Тимофеева: Важно привлекать молодежь к осмыслению истории России путем участия в историко-культурных проектах

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии выставки работ участников-победителей Молодежного историко-культурного фестиваля.

Член Комитета СФ по международным делам, представитель законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя Ольга Тимофеева ТимофееваОльга Леонидовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя приняла участие в открытии выставки работ участников-победителей Молодежного историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира до Владимира». Мероприятие прошло в Государственной Думе. В открытии выставки приняли участие депутаты Государственной Думы, представители исторических фондов и общественных организаций, СМИ, состоялось награждение победителей – юных авторов из Нижнего Новгорода.

Ольга Тимофеева приняла участие в открытии выставки работ участников-победителей Молодежного историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира до Владимира»

1 из 5

Открытие выставки работ участников-победителей Молодежного историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира до Владимира»

2 из 5

Ольга Тимофеева

3 из 5

Открытие выставки работ участников-победителей Молодежного историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира до Владимира»

4 из 5

Ольга Тимофеева приняла участие в открытии выставки работ участников-победителей Молодежного историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира до Владимира»

5 из 5

«В экспозиции представлено более сорока работ авторов из разных регионов России, полотна посвящены знаковым личностям и событиям в истории нашей страны, начиная от Крещения Руси князем Владимиром и до новейшей истории России – эпохи преобразований Владимира Путина», – рассказала сенатор.

Парламентарий отметила значимость фестиваля для привлечения талантливой молодежи к изучению и художественному отображению истории России.

Плотна посвящены знаковым личностям и событиям в истории нашей страны

«Рассматривая эти работы, понимаешь, чем живет наша молодежь, что ее волнует, как молодые люди видят нашу историю и современность», –сказала Ольга Тимофеева. «В экспозиции представлено несколько работ, посвященных теме милосердия, и я думаю, что это одна из главных черт, присущих русскому человеку. Если молодежь думает и живет по принципам милосердия, взаимопомощи и любви – значит, у нашей страны есть будущее», — подчеркнула сенатор.

Фестиваль стартовал в 2016 году в Евпатории и за четыре года был проведен в нескольких городах Крыма, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Омске и Москве. За это время более трех тысяч ребят от 8 до 15 лет приняли участие в проекте, было создано около пятисот работ, проведено более двадцати региональных фестивалей и десять выставок. Планируется проведение фестиваля в Санкт-Петербурге и Севастополе.

MIL OSI