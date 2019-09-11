Первая «примерка» корабля «Союз МС-15»

Source: Russia Federal Space

На Байконуре начался заключительный этап подготовки к полёту основного и дублирующего экипажей предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию. Сегодня, 11 сентября 2019 года, космонавты и астронавты прибыли в монтажно-испытательный корпус площадки № 254 космодрома для прохождения первой тренировки в корабле «Союз МС-15».

В соответствии с графиком подготовки Олег Скрипочка, Джессика Меир, Хаззаа Аль Мансури, а также Сергей Рыжиков, Томас Маршбёрн и Султан Аль Неяди примерили свои скафандры, протестировали на герметичность и заняли места в «Союзе». Кроме того, они проверили оборудование, с которым предстоит работать на орбите, ознакомились с бортовой документацией, изучили программу полёта и список запланированных к доставке на МКС грузов.

На ближайшие две недели запланированы тренировки по ручному причаливанию корабля к Международной космической станции, контроль укладок с научным оборудованием, отработка предстоящих баллистических операций и другие подготовительные процедуры.

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-15» запланирован на 25 сентября 2019 года с «Гагаринского старта» (площадка № 1) космодрома Байконур.

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