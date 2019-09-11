Source: Russia Federal Space

#Центр Хруничева#Главное#Космодромы11.09.2019 13:00

Подготовка к сборке космической головной части «Протон-М»

На космодроме Байконур продолжается плановая подготовка к пуску ракеты-носителя «Протон-М» в интересах глобального оператора спутниковой связи Eutelsat S.A.

Вчера, 10 сентября 2019 года, специалисты Центра Хруничева завершили заправку разгонного блока «Бриз-М», с помощью которого на орбиту будут выведены космические аппараты Eutelsat-5WB и MEV-1. После заправки баков высокого давления разгонный блок был возвращен с заправочной станции в монтажно-испытательный корпус для заключительных проверок перед сборкой космической головной части.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами Eutelsat-5WB и MEV-1 запланирован на осень 2019 года. Это будет 97 коммерческий запуск в рамках контрактов, заключённых компанией International Launch Services Inc.

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