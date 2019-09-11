С. Леонов: Патриотические сборы «Кривичи» способствуют формированию единого молодежного межкультурного пространства

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор встретился с участниками мероприятия, проходящего в Смоленске.

Член Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного органа государственной власти Смоленской области Сергей Леонов ЛеоновСергей Дмитриевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Смоленской области в рамках работы в регионе встретился с участниками вторых Межнациональных патриотических сборов молодежи «Кривичи». Мероприятие открылось на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Смена».

Сенатор отметил, что цель сборов — формирование единого молодежного интерактивного межкультурного пространства на региональном уровне с применением лучших практик. В Смоленск приехали более 100 молодых людей в возрасте от 15 до 20 лет из всех муниципальных образований области.

Цель сборов — формирование единого молодежного интерактивного межкультурного пространства на региональном уровне с применением лучших практик

«Для участников проводятся «круглые столы», мастер-классы, творческие мастерские, соревнования и деловые встречи с известными людьми. Образовательную программу сборов проводят преподаватели ведущих смоленских вузов, эксперты в сферах социологии, конфликтологии, межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма, журналистики, истории», — сказал Сергей Леонов.

В ходе встречи парламентарий ответил на вопросы представителей молодежи, касающиеся законодательства Российской Федерации, современной системы образования, патриотического воспитания.

Подводя итоги беседы, сенатор пожелал ребятам проявлять инициативу, общественную активность, добиваться успехов в своих начинаниях.

По окончании сборов участникам будут выданы сертификаты о получении дополнительного образования.

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