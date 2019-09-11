ART-XC открыл рентгеновский источник

Source: Russia Federal Space

После продолжительного периода калибровок российский телескоп ART-XC на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» приступил к выполнению ранней научной программы. В первом сканирующем наблюдении балджа (центрального «утолщения») галактики Млечный Путь удалось обнаружить новый рентгеновский источник SRGA J174956-34086 (SRGA — источник обсерватории SRG, открытый телескопом ART-XC).

На всем небе известно около миллиона рентгеновских источников. Около сотни из них имеют собственные имена, например, «Быстрый барстер», «Великий аннигилятор» и.т.д., а все остальные называются единообразно — короткая аббревиатура в честь обсерватории, которая первой открыла этот источник, и координаты в экваториальной системе. Так и получаются имена типа GRS 1915+105 — источник обсерватории «Гранат», с координатами 19 часов 15 минут прямого восхождения и 10 градусов склонения.

В рентгеновской астрономии открыть новый источник — это, как правило, лишь первый шаг на длинном и тернистом пути определения его физической природы. Он может оказаться как далеким квазаром, свет от которого добирался до нас многие миллиарды лет, так и близкой звездной системой с компактным объектом — нейтронной звездой или черной дырой.

Чтобы решить подобную загадку, астрофизики стараются сначала максимально хорошо локализовать найденный объект, а потом осмотреть это место телескопами, работающими на других длинах волн — в радио-, оптическом, инфракрасном или гамма-диапазонах. Так, ничем не примечательная тусклая звездочка, видимая только в большой телескоп, может оказаться ярчайшим на всем небе объектом, если посмотреть на неё рентгеновскими «глазами».

Слева — изображение источника по данным ART-XC (4-11 кэВ), справа — по данным Swift/XRT (0.3-10 кэВ).Зеленым кружком показана область локализации источника по данным XRT

Для того чтобы точнее локализовать обнаруженный объект, было выполнено короткое наблюдение на другом космическом рентгеновском телескопе — XRT обсерватории Swift имени Нейла Герельса, обладающем лучшим угловым разрешением. В мягких рентгеновских лучах SRGA J174956-34086 оказался тусклее, чем в жестких, что обычно встречается у источников, расположенных за облаками межзвездного газа и пыли, что впрочем не помешало XRT определить его координаты с точностью в несколько секунд дуги. В данных инфракрасного обзора VVV в области локализации источника оказалось две достаточно яркие звезды.

Теперь предстоит работа по получению их оптических спектров и определению, может ли какая-нибудь из них быть источником рентгеновского излучения, которое увидел ART-XC, или нужно искать другие, более слабые объекты. Это, однако, дело будущего, а свой след в каталогах рентгеновских источников ART-XC уже оставил.

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