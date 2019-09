Premier: Będzie ulga w ZUS dla mikro i małych firm w wysokości do 1 mld zł

Mateusz Morawiecki poinformował, że ZUS dla małych firm będzie mógł być obliczany nie od przychodu, jak jest to obecnie, ale – do pewnego poziomu – od dochodu. Jak wyjaśnił, ulga powinna objąć te osoby, dla których ryczałtowa stawka ZUS jest podstawą opłat na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Ulga ma kosztować państwo ok. 1 mld zł – podkreślił premier. Szef rządu mówił także o wprowadzaniu możliwości rozliczania ryczałtowego, która ułatwi rozliczanie się. Dla wszystkich średnich i większych przedsiębiorstw mamy ryczałtowy ZUS od 60 proc. średniego wynagrodzenia. Te stawki utrzymujemy na tym samym poziomie – zaznaczył premier. Rząd wspiera polskich przedsiębiorców m.in. poprzez wprowadzenie Konstytucji Biznesu, Małego ZUS-u czy też niższego CIT-u.

