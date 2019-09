Valsts prezidents: transatlantiskā partnerība ir Latvijas un Polijas centrālais drošības elements

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien Varšavā tikās ar Polijas Republikas prezidentu Andžeju Dudu (Andrzej Duda) un pārrunāja Latvijas–Polijas attiecības, Eiropas Savienības (ES) dienaskārtības aktualitātes, jautājumus saistībā ar reģionālo drošību un infrastruktūras attīstību.

E. Levits izteica pateicību Polijas valstij un Polijas Republikas prezidentam A. Dudam par sirsnīgo, atklāto un draudzīgo uzņemšanu un bija gandarīts par iespēju apmainīties viedokļiem un secināt, ka Latvijas un Polijas intereses lielā mērā visos jautājumos sakrīt. “Latvija un Polija ir saistītas ar ciešām un vēsturiskām saitēm, kas sniedzas gadsimtos. Tā kā viena Latvijas daļa vairākus gadsimtus ir bijusi arī Polijas valsts sastāvā, poļu kultūrvēsturiskais mantojums ir daļēji iesakņojies arī latviešu tautas kultūrvēsturiskajā mantojumā, un mēs to turam piemiņā un augstā godā. Turklāt pirms simt gadiem Polija izšķirīgā brīdī palīdzēja atbrīvot Latvijas valsti no Sarkanās armijas iebrucējiem, kā rezultātā vismaz 500 poļu karavīru atdeva savas dzīvības. Latvija augsti novērtē šo Polijas ieguldījumu mūsu valsts pastāvēšanas vēsturē. Arī mūsdienās Polijas karavīri NATO ietvaros darbojas Latvijā un dod savu nozīmīgo pienesumu mūsu valsts un visa reģiona drošībai. Tieši transatlantiskā partnerība ir abu valstu centrālais drošības elements,” uzsvēra E. Levits.

Abas puses pieskārās vairākiem Eiropas Savienības jautājumiem un bija vienisprātis, ka ES ir jābūt vienotai: “Lai Eiropa attīstītos un izvairītos no nevajadzīgiem konfliktiem un ķildām, mums ir jādomā par to, kas mūs vieno, un tam ir jābūt priekšplānā gan politikā, gan sabiedrības apziņā. Tam ir jābūt vienam no prioritārajiem stratēģiskajiem pasākumiem, lai nostiprinātu ES pozīcijas globālā konkurencē ar citiem varas un ekonomikas centriem pasaulē,” norādīja Latvijas Valsts prezidents.

Polijas un Latvijas līderi pārrunāja arī Eiropas Komisijas (EK) jauno sastāvu, paužot atbalstu gan EK priekšsēdētājai Urzulai fon der Leienai, gan komisāru amatu kandidātiem no Polijas un Latvijas. “Uzskatu, ka Polijas kandidāts komisāra amatam Janušs Vojcehovskis ir ļoti kompetents cilvēks, ņemot vērā viņa lielo pieredzi lauksaimniecības politikas jomā. Tas ir ne tikai Polijas, bet arī Latvijas interesēs, lai Eiropas Komisijas jaunais sastāvs zemkopības politiku veidotu līdzsvarotāku, nekā tā ir bijusi līdz šim. Tāpat mums ir kopīgs viedoklis attiecībā uz daudzgadu budžetu, it sevišķi runājot par Kohēzijas fondu (KF), kas ir efektīvs instruments, kā samazināt nevienlīdzību starp dalībvalstīm. Tā kā ES stratēģijā ir paredzēta konverģence, KF nevar tikt samazināts, jo tādā gadījumā tiktu bremzēta arī konverģences īstenošana, un tas nav nedz Polijas, nedz Latvijas, nedz pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu interesēs,” pauda E. Levits.

Tāpat tika diskutēts par breksitu un tā ietekmi uz abu valstu diasporām Apvienotajā Karalistē, Eiropas attiecībām ar Baltkrieviju un Ukrainu, uzsverot Ukrainas teritoriālo integritāti un Baltkrievijas valstiskumu. Abas puses pārrunāja arī Trīs jūru iniciatīvu un Polijas iesaistīšanos Rail Baltica projektā.

Tikšanās noslēgumā Latvijas Valsts prezidents vēlreiz uzsvēra: “Šī vizīte ir apliecinājums Latvijas–Polijas labajām attiecībām, un es ceru, ka tā būs kā impulss vēl ciešākai un plašākai sadarbībai starp abām valstīm, ko vieno kopējas intereses. Paldies Polijas Republikas prezidentam par sirsnīgo un laipno uzņemšanu!”

