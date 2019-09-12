Алексей Кулапин принял участие в 27-м Экономико-экологическом форуме ОБСЕ

Source: Russia Ministry of Energy

Прага, 12 сентября. – Директор Департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин в составе российской делегации принял участие в 27-м Эколого-экономическом форуме Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В рамках мероприятия состоялась серия дискуссий, посвященных обсуждению актуальных вопросов содействияэкономическому прогрессу и безопасности в регионеОБСЕ посредством сотрудничества в области энергетики, внедрения новых технологий, обеспечения надлежащего управления и взаимосвязанности в цифровую эпоху.

Выступая на сессии «Поддержка усилий по ограничению экологических последствий в регионе ОБСЕ», Алексей Кулапин рассказал о роли Российской Федерации в обеспечении глобальной энергетической и экологической безопасности для устойчивого развития мировой экономики и энергетики. В частности, он отметил, что решение соответствующих задач обозначено Президентом Российской Федерации в качестве приоритетного направления развития страны и отражено в утвержденной Указом Президента Российской Федерации в мае 2019 г. Доктрине энергетической безопасности Российской Федерации.

«Сегодня Россия традиционно экспортирует энергоресурсы в европейском направлении и активно развивает инфраструктуру поставок в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, тем самым внося свой вклад в обеспечение глобальной энергобезопасности», – отметил он.

Вместе с тем, по словам Алексея Кулапина, Россияполностью осознает значимость влияния отраслей ТЭК на экологию и всецело поддерживает многосторонние усилия мирового сообщества по обеспечению устойчивого развития, а также противодействию изменениям климата.

Уже сегодня в структуре топливно-энергетического баланса России более половины внутреннего потребления приходится на газ – наиболее экологически чистый вид ископаемого топлива, а в структуре выработки электроэнергии доля низкоуглеродных источников энергии и составляет более четырех пятых.

Для дальнейшей минимизации антропогенного влияния ТЭК на окружающую среду в России реализуется целый комплекс инициатив по расширению использования природного газа, повышению «чистоты» использования ископаемых топлив, модернизации промышленности, внедрению инновационных материалов, переходу отраслей ТЭК на принципы наилучших доступных технологий, развитию экологически чистого транспорта и увеличению энергоэффективности.

Кроме того, Россия активно работает над развитием в стране возобновляемой энергетики, что важно как с точки зрения развития распределенной генерации в изолированных и удаленных районах страны, так и для наращивания экспорта высокотехнологичной продукции и формирования кадрового потенциала. В целом сегодняотрасль «зеленой» энергетики динамично развивается: в стране ежегодно растут объемы вводимой генерации на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ), открываются производства оборудования и комплектующих для объектов ВИЭ, в систему гибкой генерации интегрирован пилотный ветропарк, а несколько солнечных электростанций переведены на дистанционное управление.

В проработке находится еще несколько перспективных проектов: при поддержке государства реализуется пилотный проект создания гравитационного накопителя энергии, разрабатываетсяцифровая платформа управления распределенной энергетикой, готовятся к апробации первые блокчейн-решения, прорабатывается создание цифровой системы «зеленых сертификатов».

В завершение выступления Алексей Кулапин подчеркнул, что потенциал дальнейшего развития новых источников энергии и повышения экологичности энергетики во многом связан с внедрением цифровых технологий, которые позволят сделать функционирование отраслей мирового ТЭК экономичнее и экологичнее, а также вывести на принципиально новый уровень качество и надежность обеспечения потребителей доступными энергоресурсами.

Справочно: Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является международной площадкой, деятельность которой сосредоточена на вопросах обеспечения безопасности в военно-политическом, экономико-экологическом и человеческом измерениях. В ее состав входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки, в том числе и Россия.

Экономико-экологический форум ОБСЕ является встречей высокого уровня для обсуждения актуальных вопросов экономики, экологии и безопасности. Мероприятие ежегодно собирает на своей площадке более 400 представителей органов государственной власти, гражданского общества, деловых кругов и международных организаций стран-участниц ОБСЕ. Миссия Форума – укрепить политический диалог в рамках ОБСЕ и дать рекомендации странам-участницам по таким направлениям, как энергетическая безопасность, миграция, управление водными ресурсами и надлежащее управление.

Доктрина энергетической безопасности РоссийскойФедерации утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216.

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