А. Климов: Мы подготовим сравнительный доклад о попытках вмешательства в региональные выборы в 2018 и 2019 годах

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Состоялось расширенное заключительное заседание Рабочей группы по выявлению признаков возможного вмешательства извне в российские электоральные процессы, которая была образована в рамках Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

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Мероприятие провел председатель Временной комиссии СФ Андрей Климов. КлимовАндрей Аркадьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Пермского края Темой обсуждения стало подведение предварительных итогов мониторинга вмешательства во внутренние дела РФ в период подготовки и проведения Единого дня голосования 8 сентября 2019 года.

В мероприятии приняли участие руководитель Рабочей группы Временной комиссии по защите государственного суверенитета на территории РФ Алексей Кондратьев, КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области член Рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию законодательства РФ в сфере защиты государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области руководитель Рабочей группы Временной комиссии по мониторингу внешней деятельности, направленной на вмешательство во внутренние дела РФ Олег Морозов.

«Чтобы наши решения были эффективными, нам надо вместе с профессионалами дойти до деталей», — заявил Андрей Климов.

Речь идет не только о противоправной агитации в день тишины или в день голосования, но и о содействии в проведении такой агитации

Он отметил, что, когда члены Комиссии и эксперты говорят о вмешательстве, речь идет не только о противоправной агитации в день тишины или в день голосования, но и о содействии в проведении такой агитации. В частности, сенатор вновь обратил внимание на деятельность ряда интернет-площадок, которые, по его словам, использовались для размещения политической рекламы в целях так или иначе повлиять на волеизъявление избирателей.

Андрей Климов

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Заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Олег Морозов

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Заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Олег Морозов и Андрей Климов

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Заседание рабочей группы Временной комиссии СФ по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ

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Вместе с тем Андрей Климов обратил внимание, что со стороны крупных интернет-компаний поступают сигналы «во избежание дальнейших недоразумений» сформировать контактную группу с участием членов Комиссии, которая позволила бы, исходя из предшествующего опыта, международного права и российского законодательства, не допустить в будущем любых возможностей для противоправного использования интернет-платформ этих компаний на территории России.

Сенатор также сообщил, что закрытая часть заседания посвящена выработке общих подходов к основным выводам и предложениям Рабочей группы с тем, чтобы представить их на заседание Временной комиссии по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, будет проведена в период конца сентября – начала октября текущего года.

Сенатор подтвердил, что будет подготовлен сравнительный отчет о региональных выборах 2018 и 2019 годов, в котором планируется проанализировать, какие технологии и методы вмешательства в российские выборы извне поменялись, какие сохранились, кто был задействован в этих кампаниях.

Олег Мельниченко отметил, что, несмотря на все попытки вмешательства, состоявшееся голосование прошло на конкурентной основе. Активную работу провели как участвовавшие в выборах кандидаты, так и наблюдатели.

Комментируя стремление вмешаться в избирательный процесс в нашей стране, Алексей Кондратьев подчеркнул, что это несет угрозу безопасности государства. Сенатор указал на необходимость давать адекватный и жесткий ответ на подобного рода действия.

В ходе заседания член Центральной избирательной комиссии РФ Александр Клюкин сообщил данные о голосовании, состоявшемся 8 сентября, привел примеры недостоверных новостей об электоральном процессе.

Заместитель Руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Вадим Субботин рассказал о результатах мониторинга, согласно которым ряд рекламных инструментов был использован интернет-компаниями в день тишины.

Исполняющий обязанности заместителя директора Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Илья Тимохов отметил, что попытки оказать влияние на избирательную компанию со стороны представителей западных СМИ продолжились в день тишины и даже в день голосования. Российский дипломат представил конкретные данные о нарушениях.

Начальник правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Артур Завалунов рассказал о мерах по обеспечению законности в электоральный период.

Председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич, член Общественной палаты РФ, Директор некоммерческого Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев и председатель союза журналистов России, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Владимир Соловьев остановились на вопросах систематических попыток западного влияния на российскую избирательную кампанию, оценили роль журналистов в этом процессе. В обсуждении также приняли участие директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков и директор Российской Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.

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