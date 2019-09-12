А. Шевченко: Совершенствование законодательства о местном самоуправлении имеет особое значение

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области Андрей Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа. Мероприятие прошло в Нижнем Новгороде.

Андрей Шевченко принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа

Сенатор выступил с приветственным словом в адрес участников заседания. Парламентарий также ознакомил собравшихся с новеллами в законодательстве о местном самоуправлении и долевом строительстве.

Андрей Шевченко принял участие в заседании Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа

«Особое значение для нас имеет совершенствование законодательства о местном самоуправлении. В профильном Комитете Совета Федерации консолидируется информация из всех регионов и многих муниципалитетов страны. Мы стараемся своевременно реагировать на все возникающие на местах запросы», — подчеркнул Андрей Шевченко.

В ходе мероприятия также рассматривались вопросы развития региональной нормативно-правовой базы проектов по самореализации лучших общественных инициатив, модернизации коммунальной инфраструктуры сельских территорий, состояние и перспективы развития перевозок внутренним водным транспортом в субъектах Федерации.

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