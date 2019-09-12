Владимир Путин посетил Ботлих

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства возложил цветы к Мемориалу уроженцам Ботлихского района, погибшим во время Великой Отечественной войны, в Афганистане, в ходе боевых действий в Дагестане в августе-сентябре 1999 года и других вооружённых противостояниях.

Центральным элементом комплекса, открытого в среду, 11 сентября, является скульптурная композиция в виде скалы с высеченными фигурами трёх человек: солдата Великой Отечественной войны, воина-интернационалиста и народного ополченца. Автор памятника – народный художник Чеченской Республики, заслуженный художник Республики Дагестан Хизри Асадулаев.

Владимир Путин пообщался с жителями села и встретился с ополченцами, принимавшими участие в боевых действиях в 1999 году.

В эти дни в Дагестане празднуются 20-летие разгрома международных бандформирований и День единства народов республики.

Седьмого августа 1999 года вооружённые бандформирования под командованием Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись с территории Чечни сначала в Цумадинский и Ботлихский районы Дагестана, затем в Новолакский район. Первыми на пути бандитов встали местные жители. Выбить боевиков удалось к середине сентября, затем на Северном Кавказе началась масштабная контртеррористическая операция.

Впервые В.Путин побывал в Ботлихе в августе 1999 года, эта поездка стала одной из первых в статусе Председателя Правительства. Тогда он вручил государственные награды дагестанским ополченцам и служащим федеральных сил за выполнение задач по вытеснению чеченских боевиков из Дагестана, облетел районы прошедших боёв, а также провёл совещание в Махачкале с участием руководителей Дагестана и глав силовых ведомств России. На совещании были приняты решения по нормализации экономической и военно-политической ситуации в приграничных с Чечнёй районах Дагестана, обсуждены меры по восстановлению разрушенного жилья и скорейшему возвращению дагестанских беженцев в свои дома.

2 августа 2019 года Президент подписал закон о предоставлении статуса ветерана боевых действий ополченцам из Дагестана, сражавшимся против боевиков. К ветеранам боевых действий приравниваются лица, принимавшие участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций.

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