Встреча с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999 года

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день!

Я всех вас хочу от души поприветствовать, сказать спасибо за приглашение: я помню, вы же меня в прямом эфире приглашали, я с удовольствием к вам приехал.

Хочу вас поздравить с этими трагическими, но все-таки славными с точки зрения результата вашей боевой работы событиями двадцатилетней давности, когда вы встали на пути банд международных террористов и вместе с Вооруженными Силами России отстояли не только свою малую родину, не только свой Дагестан, свое село, но и, по сути, показали пример всей стране – показали пример того, что значит сплочение людей перед общей опасностью.

Так всегда было в истории наших народов – и русского народа, и народов Кавказа – всегда было. Ну, а на Кавказе всегда особо ценилось мужество, воля, любовь к своему Отечеству. В этот критический момент проявились эти самые лучшие качества.

Вообще, человек всегда проявляется наилучшим образом в критических ситуациях. И когда такая ситуация возникла здесь, вы и показали, на что способны – на что способны вы, на что способна наша вся страна, – показали очень хороший пример.

Вам большое спасибо. С этими событиями – поздравлять трудно, потому что, к сожалению, много было потерь и трагедий. Но все-таки я хочу, вспоминая об этом, отдать должное вашему мужеству, вашему героизму и, конечно, порадоваться нашему результату.

Сейчас только цветы возлагал к памятнику. Кстати, памятник великолепный просто, великолепный. Такой памятник может стоять и украшать площадь любой российской или европейской столицы. Просто замечательно. Я уже тогда, когда возлагал цветы, говорил, и сейчас хочу повторить вам слова благодарности и пожелать вам всего самого доброго.

Я посмотрел, Ботлих в целом развивается, выглядит неплохо, хотя есть еще над чем работать, безусловно. Нужно и социалку развивать, нужно, вы знаете, у нас в планах еще две школы, детский сад, спортивные сооружения, причем и крытые, и закрытый спортивный объект, и футбольное поле, чтобы молодым людям, девушкам, ребятам было чем и где заниматься полноценно.

Будем развивать дальше и здравоохранение. Вы знаете, что на предыдущей встрече в Махачкале, вы помните, вы сами ставили вопрос о необходимости оборудования, в том числе и тяжелой современной медицинской техникой, томографом. Вопрос решен, заканчиваются уже подготовительные строительные работы, здесь томограф будет, причем это медицинское учреждение будет обслуживать как жителей Дагестана, так и частично жителей Чеченской Республики.

Поэтому все двигается. Очень меня иногда раздражает, что очень медленно, но все-таки движение вперед идет – с вашей помощью, с вашей поддержкой будем дальше двигаться.

Я вас поздравляю с двадцатилетием.

Реплика: Спасибо!

В.Путин: Я посмотрел, мимо проезжал, написано: «Ресторан». Думал, может, мы в ресторане встречаемся?

(Смех.)

Чей ресторан-то?

Реплика: Местного жителя.

В.Путин: Хороший?

Реплика: Очень.

Реплика: Даже из соседних районов приезжают справлять свадьбы, настолько комфортно, настолько хорошо сделали.

Реплика: Нас тоже накормили сегодня.

(Смех.)

В.Путин: Слава Богу.

Надо было в ресторане.

Молельный дом там тоже.

Реплика: Молельный дом обязательно бывает, чтобы людям были все удобства.

В.Путин: Смотрите, я сейчас тоже говорил об этом, за последние годы в Дагестане построено две тысячи мечетей. Две тысячи. Те, кто сюда приходил с оружием в руках, но под знаменем ислама, они бы никогда за эти годы столько мечетей здесь не построили.

Реплика: Конечно.

В.Путин: Это точно, не было бы их.

Приятного аппетита.

Реплика: Уважаемый Владимир Владимирович!

От жителей Ботлихского района говорю Вам большое спасибо. Несмотря на огромную занятость, Вы нашли время приехать в наш район. Это для нас большая честь, мы гордимся этим.

Мы последнее время после Вашего приезда по Вашему поручению руководствовались только очень много делать в районе для строительства социальных объектов, школ, спортивных объектов. Дорога асфальтирована, многие населенные пункты, почти все населенные пункты газифицированы, до многих населенных пунктов от райцентра асфальтированы дороги, водопроводы строятся. Это все способствует тому, чтобы уменьшить отток молодых людей из района, это для нас главное. Даже последние годы, два-три года, на несколько процентов увеличилось возвращение этих людей, которые с тех событий уехали. Это все говорит о том, что в районе очень многое делается для людей.

Продолжение следует.

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