В Астрахани по требованию транспортного прокурора заблокированы интернет-ресурсы, на которых реализовывались поддельные дипломы об образовании

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Астраханская транспортная прокуратура в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила 9 интернет-сайтов, на которых размещена информация, запрещенная к распространению на территории Российской Федерации о продаже поддельных дипломов об образовании.

Доступ к указанным ресурсам был свободным для просмотра неограниченного круга интернет-пользователей.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

За подделку, изготовление и сбыт официальных документов предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность.

Суд удовлетворил иски прокуратуры об исключении доступа граждан к сайтам, содержащим запрещенную к распространению информацию.

Решения суда исполнены и вступили в законную силу, доступ к интернет-сайтам заблокирован.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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