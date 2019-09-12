Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в открытии детской спортивной площадки и встретилась с членами районного Совета ветеранов.

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края Людмила Талабаева ТалабаеваЛюдмила Заумовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Приморского края в рамках работы в регионе приняла участие в торжественном открытии детской спортивной площадки под названием «Движение с увлечением» в посёлке Славянка Хасанского района.

Сенатор рассказала, что это уже шестая спортивно-игровая площадка, которая построена в этом году в Приморье по результатам конкурса «Родной двор». «Наша общая цель заключается в том, чтобы в дошкольных учреждениях были возможности для занятия спортом. Мы должны и дальше развивать спортивные объекты для физического развития детей».

Наша общая цель заключается в том, чтобы в дошкольных учреждениях были возможности для занятия спортом

Кроме того, Людмила Талабаева встретилась с членами районного Совета ветеранов и обсудила вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения. Сенатор отметила важность формирования у молодого поколения интереса к изучению истории Отечества, чувства уважения к героическому прошлому страны, а также сохранения памяти о подвигах защитников Родины. Она подчеркнула большую роль ветеранов в этой работе.

В завершение встречи сенатор вручила благодарственные письма руководителям ветеранских общественных организаций за высокие результаты реализации программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» и значительный вклад в воспитание чувства патриотизма и любви к своей Родине.

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