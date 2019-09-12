Информация о деятельности временной администрации акционерного общества страховой компании «Сибирский Спас» (12.09.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация о деятельности временной администрации акционерного общества страховой компании «Сибирский Спас»

В связи с нарушением акционерным обществом страховой компанией «Сибирский Спас» (далее — Общество) установленных Банком России требований страхового законодательства приказами Банка России от 14.03.2019 № ОД-522 и № ОД-523 у Общества отозваны лицензии на осуществление страховой деятельности, назначена временная администрация Общества (далее — временная администрация) и приостановлены полномочия исполнительных органов.

Временной администрацией установлены обстоятельства, которые дают основания полагать о наличии в деятельности собственников и должностных лиц Общества признаков совершения действий, направленных на вывод активов.

По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.

Арбитражный суд Кемеровской области 27.08.2019 принял решение о признании Общества несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлена информация для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

12 сентября 2019 года

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