Информация о деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Трудовое страхование» (12.09.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Информация о деятельности временной администрации общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Трудовое страхование»

Банком России приказами от 14.03.2019 № ОД-520 и № ОД-521 у общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Трудовое страхование» (далее — Общество) отозваны лицензии на осуществление страхования и назначена временная администрация Общества (далее — временная администрация).

Полномочия исполнительных органов Общества приостановлены приказом Банка России от 21.03.2019 № ОД-613.

Временная администрация столкнулась с фактами воспрепятствования своей деятельности — должностными лицами Общества временной администрации не переданы бухгалтерская и иная документация, а также принадлежащие и вверенные Обществу материальные ценности, что может свидетельствовать о попытке сокрытия фактов вывода активов.

Арбитражный суд города Москвы 21.08.2019 принял решение о признании Общества несостоятельным (банкротом). Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

С учетом наличия угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей Банком России в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации направлена информация для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

12 сентября 2019 года

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