К. Косачев: Отношения между Россией и Японией развиваются позитивно и поступательно

Source: Russia – Council of the Federation

В Совете Федерации прошла встреча с делегацией Общества дружбы между Японией и Россией.

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл открыл встречу с делегацией Общества дружбы между Японией и Россией во главе с ее руководителем Камадой Такеаки.

Встреча членов Совета Федерации с заместителем председателя Совета директоров Общества дружбы между Японией и Россией Ватари Ясуёси

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Наталия Косихина

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Встреча членов Совета Федерации с заместителем председателя Совета директоров Общества дружбы между Японией и Россией Ватари Ясуёси

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Константин Косачев

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Встреча членов Совета Федерации с заместителем председателя Совета директоров Общества дружбы между Японией и Россией Ватари Ясуёси

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Александр Пронюшкин и Татьяна Кусайко

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Встреча членов Совета Федерации с заместителем председателя Совета директоров Общества дружбы между Японией и Россией Ватари Ясуёси

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В беседе приняли участие члены группы по сотрудничеству Совета Федерации с Палатой советников Парламента Японии – член Комитета СФ по науке, образованию и культуре Наталия Косихина, КосихинаНаталия Владимировнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ярославской области член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко, КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области член Комитета СФ по экономической политике Александр Пронюшкин. ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области

Несмотря на то, что российско-японское сотрудничество не свободно от ряда проблем, лидеры двух стран улавливают общественный запрос на развитие двусторонних контактов

«Отношения между Россией и Японией развиваются позитивно и поступательно», — заявил Константин Косачев, приветствуя гостей в верхней палате российского парламента. Сенатор считает, что, несмотря на то, что российско-японское сотрудничество не свободно от ряда проблем, лидеры двух стран улавливают общественный запрос на развитие двусторонних контактов и много делают в этом направлении.

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Константин Косачев обратил внимание на то, что между Россией и Японией в последние годы ведется активный межпарламентский диалог. Импульсом к этому сенатор назвал визит в Токио Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в 2016 г.

Глава Комитета СФ напомнил, что в настоящее время работают несколько эффективных форматов двустороннего взаимодействия, такие как Консультативный совет по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, российско-японский «Дискуссионный клуб».

Константин Косачев также сообщил, что в этом году в Москве после девятилетнего перерыва состоялось заседание Совета губернаторов России и Японии. Он выразил уверенность, что это поможет в активизации межрегионального сотрудничества двух стран.

Камада Такеаки рассказал о различных направлениях двустороннего сотрудничества и высказался за дальнейшее развитие контактов с регионами Дальнего Востока, молодежными организациями и представителями бизнеса.

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