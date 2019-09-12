Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Начальник правового управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации Артур Завалунов выступил на заседании Рабочей группы Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Артур Завалунов сообщил участникам заседания о том, что прокуратура продолжает осуществлять работу, направленную на пресечение и предупреждение деятельности иностранными и международными неправительственными организациями, представляющими угрозу основам Конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны, безопасности государства.

С принятием Федерального закона “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” № 129-ФЗ в России впервые создан эффективный правовой механизм для борьбы с такими организациями.

С начала действия указанного Федерального закона в Генеральной прокуратуре Российской Федерации приняты решения о признании нежелательными деятельности 18 таких организаций (12 организаций – США, 2 организации – Великобритания, 1- Германия, 1 – Канада, также Литовская Республика, Лихтенштейн).

Сведения о них внесены в Перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, размещенном на официальном сайте Минюста России в сети Интернет.

За истекший период 2019 года приняты решения о признании нежелательными 3 неправительственных организаций, деятельность которых была направлена на вмешательство во внутренние дела Российской Федерации, в том числе в избирательные кампании, влияние на результаты выборов, а, именно, фонд «Свободная Россия» (США), «Всемирный конгресс украинцев» (Канада) и американскую неправительственную организацию Atlantic Council of the United States («Атлантический совет»).

Артур Завалунов напомнил, что в 2017 году Генпрокуратурой России был проведен правовой анализ Закона Магнитского, который был принят в 2017 году и обратил внимание присутствующих на одно из его положений, которое предусматривает ассигнования в фонд противодействия влиянию России в размере 250 млн долларов США 2018-2019 гг. для использования от кибератак в странах НАТО и ЕС.

Артур Завалунов отметил, что в 2017 году, используя Акт Магнитского, США предвидели, что они будут планировать поддержку средств массовой информации и неправительственных организаций на территории России для того, чтобы участвовать во вмешательстве во внутренние дела страны.

Помимо этого, он обратил внимание присутствующих на то, что в преддверии выборов в конце августа текущего года Генеральной прокуратурой Российской Федерации было выявлено 10 зеркал, заблокированных сайтов фонда «Свободная Россия». В связи с этим оперативно было подготовлено требование об их блокировке. Аналогичная работа проводилась Генеральной прокуратурой Российской Федерации в прошедшем году при подготовке к выборам Президента Российской Федерации.

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