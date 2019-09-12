Подготовка к пилотируемому запуску

Source: Russia Federal Space

На космодроме Байконур продолжается подготовка ракеты-носителя «Союз-ФГ» и пилотируемого корабля «Союз МС-15» к предстоящему пуску. Состоялось заседание технического руководства, на котором принято решение о допуске корабля к заправке.

Сегодня, 12 сентября 2019 года, специалисты ракетно-космической отрасли начали операции по заправке «Союза» компонентами топлива и сжатыми газами. Параллельно в монтажно-испытательном корпусе завершена механическая сборка «пакета» (блоков первой и второй ступеней) ракеты-носителя «Союз-ФГ».

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с кораблем «Союз МС-15» к Международной космической станции запланирован на 25 сентября 2019 года с «Гагаринского старта» космодрома Байконур. В составе основного экипажа МКС-61/62/ЭП-19 космонавт Олег Скрипочка (командир), астронавт Джессика Меир (бортинженер) и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури. Их дублёры — космонавт Сергей Рыжиков, астронавт Томас Маршберн и участник космического полета Султан Аль Неяди.

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