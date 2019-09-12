Прокуратура Ленинградской области пресекла попытку незаконного получения средств материнского капитала

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Гатчинская городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о социальном обеспечении граждан, в ходе которой выявлен факт злоупотребления гражданином права на получение материнского (семейного) капитала.

Установлено, что жительница Гатчины, заведомо зная, что не имеет прав на дополнительные меры государственной поддержки ввиду лишения родительских прав в отношении ребенка, обратилась в Пенсионный фонд России с заявлением о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка.

По данному заявлению было вынесено решение о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал.

В последующем женщина обратилась с заявлением о направлении средств материнского капитала на улучшение жилищных условий.

Таким образом, при подаче заявлений на получение дополнительных мер государственной поддержки и распоряжении ими заявительница не представила сведения о лишении родительских прав, и, соответственно, отсутствии оснований для получения дополнительных мер государственной поддержки.

Материалы проверки были направлены в следственные органы, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159.2 УК РФ (покушение на мошенничество при получении выплат).

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