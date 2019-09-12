Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное12.09.2019 09:00

Ракетостроительный чемпионат «Реактивное движение»

Стартовал второй сезон ракетостроительного чемпионата, организованного проектом VoltBro при поддержке Госкорпорации «Роскосмос», Сколковского Института Науки и Технологий, компании «Иннопрактика», «Кванториума» г. Калуги, программы «Дежурный по планете» и Кружкового движения НТИ.

В прошлом году в финале чемпионата, прошедшего на аэродроме «Орешково» Калужской области, запустили свои ракеты двадцать одна команда, а лучшие команды получили Кубки ракетостроителя.

Заявки от команд принимаются в следующие треки чемпионата:

водные ракеты (1-я ступень) — для участников от 12 до 14 лет, которые ранее не принимали участие в чемпионате. Задача трека — разработать ракету и запрограммировать электронную систему спасения из конструктора на базе Arduino IDE;

водные ракеты (2-я ступень) — для участников, прошедших первую ступень. Задача трека — разработать пусковое устройство и ракету, летящую на максимальную высоту. Мировой рекорд на сегодняшний день — 831 метр;

водные ракеты (3-я ступень) — для участников, прошедших вторую ступень. Задача трека — разработать двухступенчатую гидропневматическую ракету и пусковую установку для запуска на максимальную высоту;

твердотопливные ракеты (1-я ступень) — для участников с 14 до 17 лет. Задача трека — разработать высоту и электронную систему спасения для твердотопливной ракеты с высотой полета более 200 метров, использую конструктора на базе Arduino IDE (Двигатель 100 Н*с);

твердотопливные ракеты (2-я ступень) — для участников, прошедших 1-ю ступень. Задача трека — разработать ракету-носитель с электронной системой спасения, выводящую на высоту более 200 метров полезную нагрузку (Двигатель 100 Н*с);

твердотопливные ракеты (3-я ступень) — для участников, прошедших 2-ю ступень. Задача трека — разработать ракету-носитель, выводящую на высоту полезную нагрузку формата CubeSat (Двигатель 300 Н*с).

Студенческие и взрослые команды могут начать участие со второй ступени любого направления. Также в рамках ракетостроительного чемпионата в этом году предусмотрена возможность запустить собственную ракету вне соревнований чемпионата — трек «На старт».

В чемпионате принимают участие команды в составе четырех участников — руководитель команды, конструктор, программист и схемотехник. В чемпионате предусмотрено две сессии при участии экспертов ракетно-космической отрасли: в феврале 2020 года команды защищают проекты ракет, а в начале апреля будет организована приемка наземных испытаний. В мае состоится финал чемпионата в г. Калуга и выявление лучшего ракетостроителя сезона 2019-2020.

Регистрация команд открыта до 30 октября на сайте gorocket.ru

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