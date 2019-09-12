Сегодня в «Эфире» о мерах по защите информационных ресурсов прокуратуры от кибератак, защите прав авиапассажиров, интервью участника всероссийского конкурса гособвинителей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

О мерах по защите информационных ресурсов прокуратуры от кибератак, борьбе с незаконными рубками, блокировке фэйковой информации и многом другом поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами информационных агентств «Интерфакс» и «Rambler News Service».

О мероприятии, посвященном 15-летию со дня образования Региональной общественной организации ветеранов Генеральной прокуратуры Российской Федерации, расскажем в рубрике «Дело жизни».

В рубрике «В процессе» в рамках цикла передач о лучших гособвинителях будет транслироваться сюжет об участнике всероссийского конкурса государственных обвинителей Владиславе Бруссе.

Программа «Эфир» на четверг 12 сентября 2019 года:

Субъект права. Вместе против коррупции. Прокуратуры Калужской области, Сахалинской области и Самарской области.

Криминальный тренд. Прокуратура желает мягкой посадки: защита прав авиапассажиров и не только.

Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты информационных агентств «Интерфакс» и «Rambler News Service».

В процессе. Цикл передач о жизни лучших государственных обвинителей страны вне работы. Владислав Брусс.

В процессе. 660 кг наркотиков на 16 диллеров. В Удмуртии состоялся приговор над группой наркоторговцев.

Дело жизни. «Трус не играет в хоккей». Кубок Генерального прокурора Российской Федерации по хоккею с шайбой 2019 г.

Бизнес вправе. Надзор за контролем (V Восточный экономический форум. Защита бизнеса на всех стадиях контрольно-надзорной деятельности)

Дело жизни. 15-летний юбилей Региональной общественной организации ветеранов Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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