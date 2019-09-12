Снизилось значение норматива достаточности базового капитала ПАО «Плюс Банк» (12.09.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Снизилось значение норматива достаточности базового капитала ПАО «Плюс Банк»

Банк России в соответствии с требованиями пункта 2.3.4 Положения Банка России от 04.07.2018 № 646-П «О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций („Базель III“)» информирует о том, что согласно отчетности ПАО «Плюс Банк» (далее — Банк) (регистрационный номер 1189) значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) кредитной организации достигло уровня ниже определенного пунктом 2.3.4 Положения в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (за период с 21.08.2019 по 26.08.2019).

Одновременно Банк представил согласие на размещение информации о совокупной сумме прекращаемых обязательств (32 000 000 долларов США) по договорам субординированных межбанковских займов Банка, необходимых для восстановления значения норматива достаточности базового капитала Банка до уровня не ниже 5,125 процента.

12 сентября 2019 года

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