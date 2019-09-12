Source: Russia – Council of the Federation

За два года удалось запустить уникальный лабораторный корпус молекулярной биомедицины, отметил сенатор.

На базе НИИ экспериментальной биологии и медицины Воронежского государственного медицинского университета им. Н.Н. Бурденко открылись российско-японский медико-биологический центр молекулярного водорода, а также лаборатории молекулярной морфологии и постгеномных исследований. Об этом сообщил член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области Сергей Лукин. ЛукинСергей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Воронежской области

В Воронеже открылись российско-японский медико-биологический центр молекулярного водорода и лаборатория молекулярной морфологии и постгеномных исследований

Сенатор отметил, что новые подразделения войдут в состав формирующегося научно-образовательного кластера молекулярной биомедицины. Сергей Лукин высоко оценил значимость этого события. «Практически с нуля за два года удалось запустить уникальный лабораторный корпус молекулярной биомедицины. Подобного в регионе ещё не было».

Практически с нуля за два года удалось запустить уникальный лабораторный корпус молекулярной биомедицины

Парламентарий рассказал, что российско-японский медико-биологический центр молекулярного водорода создан во взаимодействии с учеными университета Кюсю (Япония) и МГУ им. М.В. Ломоносова. По словам Сергея Лукина, входящего в состав Консультативного Совета по содействию российско-японскому межпарламентскому и межрегиональному сотрудничеству, за последние годы взаимодействие Москвы и Токио вышло на качественно новый уровень, Россия и Япония намерены наращивать сотрудничество в сфере медицины и в области высоких технологий.

В Воронеже открылись российско-японский медико-биологический центр молекулярного водорода и лаборатория молекулярной морфологии и постгеномных исследований

Сенатор также добавил, что работа инновационного центра объединит опыт ведущих отечественных и зарубежных научных школ в изучении фундаментальных аспектов формирования биологических эффектов молекулярного водорода и даст возможность использовать результаты научных исследований для профилактики заболеваний.

В Воронеже открылись российско-японский медико-биологический центр молекулярного водорода и лаборатория молекулярной морфологии и постгеномных исследований

Сергей Лукин считает, что продуктивное сотрудничество НИИ экспериментальной биологии и медицины ВГМУ им. Н.Н. Бурденко с профильными научными институтами и лабораториями Германии, Японии и Италии позволит более широко исследовать социально значимые заболевания, включая онкологию. Цель новых лабораторий – проведение анализов, которые обладают диагностическим потенциалом и терапевтической ценностью. На основе точной информации о чувствительности клеток пациента к определённым препаратам медики смогут назначать соответствующее лечение. Лаборатории обеспечены высокотехнологичным оборудованием. Применение наиболее современных технологий гистологического исследования позволит получать собственные результаты, соответствующие уровню прорывных открытий в науке.

Деятельность лабораторий, открытых на базе Воронежского медицинского университета, будет способствовать решению задач персонализованной медицины и реализации национального проекта «Наука», подчеркнул Сергей Лукин.

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