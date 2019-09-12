Source: Russia Ministry of Sport

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Сегодня, 12 сентября, в Москве в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция, посвящённая проведению VIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Мероприятие пройдёт 10 и 11 октября 2019 года в Нижнем Новгороде.

В пресс-конференции приняли участие Министр спорта Российской Федерации, председатель Оргкомитета Форума Павел Колобков, помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель председателя Правительства – министр спорта Калининградской области, пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

«Мы проводим Форум с 2009 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, – отметил Павел Колобков. – На Форуме мы рассматриваем наиболее важные вопросы развития спортивной отрасли. Уже утверждена архитектура деловой программы, будет представительное пленарное заседание, посвящённое интеграции российского спорта в мировой спорт и их взаимодействию. Участниками пленарного заседания станут представители международного спортивного сообщества. Участниками Форума будут порядка двадцати президентов международных федераций, руководители спортивных организаций, министры спорта, президенты всероссийских спортивных федераций, представители бизнес-сообщества. Форум будет показан на центральных каналах. В прошлом году мы проводили Форум в Ульяновске, с этого года он будет ежегодным, так что мы надеемся, что спортивное сообщество к этому привыкнет».

«Для проведения Форума мы используем площадку стадиона «Нижний Новгород» – наследие Чемпионата мира по футболу 2018 года, – сообщил Министр. – Мы вступили в завершающую стадию подготовки, созданы федеральный и региональный Организационные комитеты, работает сайт форума, заявляются участники. Мы ожидаем порядка 2000 участников».

«Нижний Новгород прекрасно провёл Чемпионат мира по футболу, – подчеркнул Павел Колобков. – Это один из самых крупных городов России, очень спортивный регион, где уделяется большое внимание развитию спорта. В сборных командах страны много представителей Нижегородской области, например, в художественной гимнастике – сёстры Дина и Арина Аверины. Уверен, Форум пройдёт на очень высоком уровне».

Игорь Левитин сообщил о том, что на Форуме состоится заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, на котором будет проанализировано состояние спорта в каждом регионе страны.

«Мы совместим проведение Форума с Советом при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта, – сказал он. – Мы проводим Совет два раза в год. Один раз он будет совмещаться с этим Форумом».

«Президентом России поставлена задача – до 2024 года вовлечь в постоянные занятия физической культурой и спортом 55 % населения страны, – напомнил Игорь Левитин. – Все 85 субъектов Российской Федерации уже дали свои предложения, как этого добиться, и на Форуме об этом будет доложено Президенту».

Глеб Никитин подробно рассказал о том, как Нижний Новгород готовится к проведению Форума.

«Город показал свою способность принимать мероприятия на самом высоком уровне, – заметил губернатор. – Сейчас мы активно развиваем наследие Чемпионата мира по футболу, в том числе различные зоны активностей спорта и здорового образа жизни. Мы готовим много культурных мероприятий, для гостей будут бесплатно работать музеи. Во второй день вся зона проведения Форума будет открыта для свободного посещения. Мы организуем специальный павильон «Нижний 800» в честь 800-летия Нижнего Новгорода, которое город отметит в 2021 году. Павильон будет посвящён спорту. Весь город будет оформлен в аудиовизуальных и световых инсталляциях».

«Наследием Чемпионата мира по футболу являются не только здания и сооружения, но и волонтёры, – подчеркнул Глеб Никитин. – Для проведения Форума мы привлекаем около 400 волонтёров, в том числе и тех, кто участвовал в Чемпионате мира по футболу. Будет организовано питание, медицинское обслуживание. В дни Форума впервые в мировой истории у нас пройдёт Чемпионат Европы по скейтбордингу. Мы ожидаем около 4,5 тысячи гостей и более 150 участников из 20 стран. Этот вид спорта вошёл в олимпийскую программу Игр-2020 в Токио».

Наталья Ищенко акцентировала внимание на том, что Форум – одно из самых долгожданных и важных событий в сфере спорта. «Это крупнейшая дискуссионная площадка, на которой всегда встречаются эксперты и специалисты в области физической культуры и спорта, – сказала она. – Оргкомитет всегда прорабатывает насыщенную и интересную программу. Это площадка, на которой можно обменяться опытом, рассказать о новых проектах, обсудить проблемные вопросы и найти их решение».

По мнению Александра Карелина, главная задача Форума – пропагандистская и педагогическая: «Спорт в нашем государстве важен для каждого, Президент России уделяет этому огромное внимание». Прославленный спортсмен и депутат особо отметил выездную экспозицию Государственного музея спорта Минспорта России, которая работает на каждом Форуме.

Добавим, что аккредитация участников и гостей Форума «Россия – спортивная держава» проводится до 4 октября 2019 года на его официальном сайте: http://www.rsd-forum.ru. На портале можно ознакомиться с новостями о подготовке и проведении Форума, архитектурой его программы и другой информацией.

Фото: Дмитрий Жарков

Пресс-служба Минспорта России

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