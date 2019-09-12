Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1512.09.2019 13:47

Традиционные мероприятия на космодроме Байконур

На площадке № 17 космодрома Байконур 12 сентября 2019 года состоялась традиционная церемония поднятия флагов стран, которые участвуют в запуске корабля «Союз МС-15» к Международной космической станции.

В мероприятии, которое символизирует официальный старт заключительного этапа подготовки, приняли участие основной и дублирующий экипажи экспедиции МКС-61/62/ЭП-19. Олег Скрипочка поднял флаг России, Джессика Меир и Томас Маршбёрн — флаг США, Хаззаа Аль Мансури и Султан Аль Неяди — флаг Объединённых Арабских Эмиратов, а Сергей Рыжиков — флаг Казахстана.

На традиционном мероприятии также присутствовали представители Госкорпорации «Роскосмос», администрации города Байконура, филиала ФГУП «ЦЭНКИ» — Космический центр «Южный», а также специалисты Центра подготовки космонавтов, которые обеспечивают предстартовую подготовку всех экипажей.

После церемонии поднятия флагов дублирующий экипаж корабля «Союз МС-15» в составе Сергея Рыжикова, Томаса Маршбёрна и Султана Аль Неяди отправились на экскурсию по Байконуру. Гуляя по городу, история которого неразрывно связана с именами великих людей, участвующих в освоении космоса, экипаж возложил цветы к памятнику Юрию Алексеевичу Гагарину и отдал дань памяти легендарному конструктору Сергею Павловичу Королёву.

Запуск по программе Международной космической станции запланирован на 25 сентября 2019 года.

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