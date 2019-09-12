Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Луна12.09.2019 11:30

60 лет на Луне

Ровно 60 лет назад, 12 сентября 1959 года, с космодрома Байконур осуществлен пуск ракеты-носителя «Восток-Л» с автоматической межпланетной станцией «Луна-2». Через два дня она стала первой в мире станцией, достигшей поверхности Луны. Момент посадки был зарегистрирован советскими и зарубежными обсерваториями.

Аппарат достиг поверхности нашего естественного спутника восточнее «Моря Ясности», вблизи кратеров Аристил, Архимед и Автолик. На борту «Луны-2» были помещены три символических вымпела: два в автоматическом межпланетном аппарате и один — в последней ступени ракеты-носителя «Восток-Л». Это были полые шары, составленные на манер футбольного мяча из небольших пятиугольников с надписями «СССР» и «СССР. Сентябрь 1959». При столкновении станции с Луной металлические вымпелы разлетелись по ее поверхности.

«Луна-2» представляла собой герметичный контейнер в форме шара, в котором располагалась научно-измерительная и радиотехническая аппаратура. В научное оборудование входили приборы для регистрации ядерных излучений и элементарных частиц, счетчики Гейгера, магнитометры, детекторы микрометеоритов. Для передачи информации на Землю на станции было установлено три радиопередатчика, работающие на разных частотах.

Шестьдесят лет назад, отправив к естественному спутнику Земли первые космические экспедиции, Советский Союз открыл Лунную страницу космической эры. В стране, которая продолжала залечивать раны Великой Отечественной войны, в короткий срок была создана мощная индустрия, в которой стали реальностью самые смелые мечты многих поколений ученых всего мира.

Сегодня Госкорпорация «Роскосмос» публикует ряд рассекреченных документов, позволяющих восстановить обстоятельства, логику и дух первой советской Лунной программы. Благодарим руководство архивов Президента Российской Федерации, РКК «Энергия» им. С.П. Королева, Кабинет-Музея академика М.В. Келдыша за сотрудничество!

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