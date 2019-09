Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Spotkanie Prezydenta RP z laureatami konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne”

Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” organizowany jest od 2003 r. To jedno z wielu działań, które podejmuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, by poprawić bezpieczeństwo i higienę pracy w gospodarstwach rolnych. Organizatorami konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwową Inspekcją Pracy, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Source: President of Poland in Polish