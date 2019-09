Praga: Spotkanie premierów państw Grupy Wyszehradzkiej

Szef polskiego rządu podkreślił, że w sprawie struktury wieloletnich ram finansowych wszystkie kraje Grupy Wyszehradzkiej są zgodne. Jak zaznaczył dzięki temu sukces wspólnych działań jest wyraźnie dostrzegany w Europie. Ponadto podczas dzisiejszego spotkania dyskutowano na temat relacji między UE a regionem Bałkanów Zachodnich. Liderzy omówili bieżące problemy i wyzwania międzynarodowe, w tym politykę klimatyczną i powiązane z nią wyzwania w sektorze energii. Rozmawiano także o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, m.in. w kontekście zapobiegania nielegalnej migracji oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej. Premier odniósł się do konieczności integracji UE z państwami Bałkanów Zachodnich. Jak zaznaczył to bardzo ważne dla zapewnienia bezpieczeństwa całego kontynentu oraz szansa dla państw Europy Środkowej na rozwój infrastruktury drogowej, kolejowej, energetycznej. W spotkaniu uczestniczyli premierzy państw V4 oraz Albanii, Macedonii Północnej, Serbii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry oraz przedstawiciel Kosowa.

Source: President of Poland in Polish