Source: Russia – Council of the Federation

В рамках мероприятия состоится благотворительный концерт с участием солиста Большого театра России, председателя Правления Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Владимира Маторина.

В Новгородской области Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию проведет 26 сентября выездное совещание на тему «О роли субъектов Российской Федерации в реализации государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) орган государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор подчеркнул, что взаимодействие государственной власти и общественных организаций будет способствовать успешной реализации государственной программы, которая начнет действие с 2020 года.

Глава Комитета СФ также рассказал, что в рамках мероприятия состоится благотворительный концерт для тружеников социальной сферы села и агропромышленного комплекса Новгородской области. Запланировано участие солиста Государственного академического Большого театра России, председателя Правления Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых городов Руси Владимира Маторина и лауреатов Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и сел Руси «София».

Ранее Министр культуры РФ Владимир Мединский вручил Владимиру Маторину высокую государственную награду – орден Дружбы. Церемония награждения состоялась в Российском фонде культуры. Алексей Майоров направил артисту поздравление.

В этом документе Алексей Майоров отметил, что благотворительный фонд «София» вносит большой вклад в развитие культуры на селе, оказывает содействие сельским творческим коллективам. «Уверен, что наше сотрудничество будет продолжено».

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