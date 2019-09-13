Встреча с главой ФМБА России Владимиром Уйбой

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Добрый день, Владимир Викторович!

В.Уйба: По Вашим поручениям, Владимир Владимирович!

Одно из самых важных поручений для нас, которое, можем сказать это с огромным удовлетворением, что оно выполнено. Это, конечно же, Димитровград – Центр ядерной медицины, как его называют в народе – или Центр медицинской радиологии.

Уникальный центр, самый крупный в мире на сегодняшний день, подчеркиваю, – 105 тысяч квадратных метров, и все эти метры уникальные. В составе центра, и это очень важно, все известные сегодня методы ядерной медицины, которые используются в мире, все они сосредоточены на одной площадке.

Это крайне важно, потому что или человек должен проехать полмира или полстраны для того, чтобы получить лечение и зачастую просто может не успеть, или он на одной площадке, в одном окне, что называется, получает все технологии.

Самое главное и самое центральное – это, конечно же, Центр протонной терапии – 1200 человек мы будем спасать в год. Протонная терапия сегодня – единственный метод лечения опухолей.

В.Путин (смотрит материалы): Что у Вас здесь за обозначения?

В.Уйба: Это действующие и строящиеся. Первая цифра – это действующие, вторая цифра – это строящиеся.

Мы сегодня только «размочили» очень по-взрослому, то есть сразу – заявка на самый крупный центр. Это очень здорово, потому что, еще раз повторяю, конечно, у нас нужда большая в этих методах лечения.

Возвращаясь к протонной методике: сегодня в мире это номер один при лечении заболеваний головного мозга, опухолей глаза.

Могу сказать, что это уже никакой не фотошоп, это уже сегодняшняя реальность. Мы имеем сегодня три очереди, потому что 105 тысяч квадратных метров одним этапом не сдать никогда.

Первое. Сданы и полностью выполнены все строительно-монтажные работы, закончены. На третьей очереди идет монтаж медицинского оборудования. Первые две очереди не просто сданы, а получены медицинские лицензии.

По сути, мы отобрали пациентов на протонный ускоритель. В этом году будет 140 спасенных жизней на протонном ускорителе. Первые восемь пациентов начинают лечение с 20 сентября.

В.Путин: Прямо сейчас?

В.Уйба: Да, прямо через несколько дней. Поэтому, конечно, было бы здорово, если бы Вы поставили себе в план, и, начиная, условно говоря, с сентября-октябрь и дальше посмотреть центр самому. Было бы, конечно, замечательно.

В.Путин: Хорошо.

В.Уйба: Вторая тема, тоже Ваше поручение – кабарга, тоже очень красивая история.

Поручение сейчас в процессе выполнения. У нас 2022 год – окончание всех работ. На сегодняшний день две площадки.

Первая площадка, Вы знаете, Усть-Кокса – это непосредственно место, где разведение в естественных условиях проживания кабарги. Вы знаете, площадку пытались переносить с места на место. Перенести-то можно, только кабарга размножаться перестает.

Сегодня два опытных места, где она размножается. Первое, Вы знаете, у Михаила Алексеевича Чечушкова на Телецком озере, второе – у нас. Причем, мы эти две площадки сейчас, естественно, объединили и по науке, и по разведению.

Сегодня уже 70 особей, в этом году родилось 16 кабаржат. Это очень здорово. И мы уже сейчас отобрали один килограмм физиологического мускуса. Мы, естественно, не убиваем животных ни в коем случае, а физиологическим образом забираем у усыпленного животного мускус.

По площадкам. В Усть-Коксе на сегодня самое главное сделали – пробили дорогу, там 15 километров тайги было до этого участка, где живет кабарга. Приступили к работам дальше, Вы видите по снимкам, к созданию нулевого цикла непосредственно в Усть-Коксе.

Он будет самый интересный для меня и ученых. Почему? Потому что там будет непосредственно вся работа по разведению и получению мускуса. Там он будет сертифицироваться на месте, и дальше мы уже сертифицированный мускус будем перевозить в Москву. И в Подмосковье – «Светлые горы», наш биотехнологий центр – там мы уже будем производить препараты.

Могу сказать, что на сегодняшний день мы на третьей фазе. Хотя это биологически активная добавка, тем не менее мы проходим всю клинику, то есть проходим клинические испытания, как положено. Сегодня – процесс завершения, третья фаза.

В.Путин: Как там охрана организована?

В.Уйба: Охрана, в общем, от «двуногих» в основном. Поэтому отбираем ребят, стараемся местных, по рекомендациям.

Как правило, ребята, которые отслужили либо в подразделениях специального назначения, в МВД, по разным причинам вышедшие на отдых, они же рано выходят: в 40–45 лет.

Поэтому таких проверенных ребят берем, потому что, конечно, основная угроза – это не животные, которые в естественных условиях могут: весной зашел медведь, пугнули, он ушел. А вот «двуногие» – это особая проблема. Но занимаемся.

По большом счету, все идет нормально, 2022 год – окончание всех работ. Думаю, что с удовольствием доложу о том, что мы эту тему тоже честно выполнили.

И по ЧС в Иркутской области…

В.Путин: Нужна какая-то помощь?

В.Уйба: Там у нас госпиталь работает, ежедневно 10–15 человек оперируем. То есть мы в Нижнеудинске взяли на себя полностью всю работу по операциям, потому что основная больница затоплена – хирургический корпус.

С 1 июля по Вашему указанию поставили мобильный госпиталь, то есть две операционные, две реанимационные, одна перевязка. Полный штат: хирурги со всей страны, из наших федеральных центров, анестезиологи, операционные сестры, реанимационные.

В день от 10 до 15 человек спасаем, оперируем, кормим в суточном режиме. На сегодняшний день с 1 июля 600 человек прооперировано.

В.Путин: Ничего себе. Сколько там специалистов работает?

В.Уйба: 40 человек – состав мобильного госпиталя. Мы их меняем, то есть они месяц отработают, мы их меняем, ротируем. Тем не менее 40 человек – это неснижаемое количество работников.

Коллеги попросили, я разговаривал с Министром, он просит до 31 октября [оставить госпиталь], не успевают отремонтировать больницу. Я сказал: «Конечно, мы Вас не бросим и никуда не уйдем, пока Вы не запустите больницу».

В.Путин: Хорошо.

MIL OSI